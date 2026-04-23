Kijevből üzent a világ felé Harry herceg

„Teljesen meg kell értenünk ennek a háborúnak a természetét. Ez nem egy véletlenül vagy félreértésből kitört elkerülhetetlen konfliktus volt. Ez egy tartós, célzott politika eredménye, amelyet a legmagasabb szinten terveztek meg, hajtottak végre és védelmeznek” – jelentette ki az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a brit trónörökös öccse.

Hangsúlyozta, hogy Oroszországnak a civil lakosság elleni szándékos támadásai, a tömeggyilkosságok, a kínzások, a szexuális erőszak és az ukrajnai lakosság erőszakos deportálása akár népirtásnak is tekinthető.

„Az Egyesült Államok részese volt annak a garanciavállalásnak, amellyel Ukrajna szuverenitását és határait szavatolták. Emiatt ez most az a pillanat, amikor az amerikai vezetésnek cselekednie kell. Az a pillanat, amikor Amerika megmutathatja: képes betartani a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit. Nem könyörületből, hanem a globális biztonságban és a stratégiai stabilitásban betöltött állandó szerepe miatt” – szögezte le Harry herceg.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címezve szavait rámutatott: „egyetlen ország sem nyerhet abból a folyamatos emberveszteségből, amelyet most látunk. Még mindig meg lehet állítani ezt a háborút, megelőzni mind az ukránok, mind az oroszok további szenvedését, és más irányt választani”.

Ukrajna ellenállásával és innovációjával kiérdemelte a világ tiszteletét – hangsúlyozta. „A kérdés már nem az, hogy Ukrajna kitart-e. Ezt már megválaszolták. A kérdés az, hogy a világ többi része fel tud-e nőni az önök (az ukránok) elszántságához. Mert egy napon ez a háború véget ér, és a történelem nem azt fogja kérdezni, hogy mit mondtunk, hanem azt, hogy mit tettünk” – hangsúlyozta a herceg.

„A fegyver nélküli béke csak illúzió”

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a fórumon kijelentette, hogy Ukrajna harca az orosz fegyveres agresszió ellen nem csupán nemzeti vagy akár európai ügyként értelmezendő, hanem a demokratikus szabadság egyetemes védelmeként.

„Kijev megtanít nekünk egy nagyon fontos dolgot: a szabadságnak ára van, a fegyver nélküli béke pedig csak illúzió. Ukrajna támogatása ezért továbbra is a prioritásunk. Ennek a tétje a nemzetközi rendbe vetett bizalom, amelytől minden nemzet függ. Ukrajna ma annak a demokratikus közösségnek a szerves része, amely ezeket az elveket védi” – fogalmazott az admirális. Kijelentette: büszke arra, hogy együtt dolgozhat az ukrán fegyveres erőkkel, amelyek rövid idő alatt rendkívül magas műveleti hatékonyságot értek el, és tanulságokkal szolgálnak a szövetségesek számára a NATO-ban.