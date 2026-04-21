2026. április 21. kedd Konrád
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/AP/Pool The New York Times/Kenny Holston

Trump: az amerikai hadsereg készen áll, „alig várja” a tűzparancsot

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államok – számításai szerint – ismét katonai csapásra készül Irán ellen – erről beszélt Donald Trump amerikai elnök, miután Teheránt azzal vádolta meg, hogy többször is megsértette a két hete életbe lépett és hamarosan lejáró tűzszünetet.

Az elnök egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: arra számít, hogy bombázni fognak, mert szerinte „ez a megfelelő hozzáállás”, ugyanakkor hangsúlyozta: az amerikai hadsereg készen áll, „alig várja” a tűzparancsot. Trump kizárta a tűzszünet meghosszabbítását is, mondván: nincs sok idő, és nem kíván újabb haladékot adni.

Közben Irán is kemény hangot ütött meg. Teherán arra figyelmeztetett, hogy „új lapokat készített elő a csatatéren”, miután Washington jelezte: fenntartja a Hormuzi-szoros tengeri blokádját addig, amíg Irán nem egyezik bele egy békemegállapodásba. Az iráni fenyegetés, elemzők szerint a Teheránnal szövetséges, jemeni húszi milícia bevetését jelentheti a nemzetközi hajózási útvonalak ellen.

A jelenlegi tűzszünet helyi idő szerint szerda estig tart, és az amerikai elnök szerint „nagyon valószínűtlen”, hogy ezt meghosszabbítják, ha addig nem születik megállapodás.

A diplomáciai erőfeszítések eközben bizonytalanok. Bár egy újabb tárgyalási fordulót terveztek Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, - ahol már a felek és a házigazda lobogóit is kiakasztották - Irán egyelőre nem kötelezte el magát a részvétel mellett. Az amerikai delegációt vezető J. D. Vance alelnök a tervek szerint kedden utazik a térségbe, kevesebb mint 24 órával a tűzszünet lejárta előtt.

Irán részéről ugyanakkor óvatos nyitás jelei is mutatkoznak: egy magas rangú tisztviselő szerint „pozitívan vizsgálják” a részvételt a béketárgyalásokon, de végleges döntés még nincs – ez volt a helyzet helyi idő szerint kedd este.

Sajtóhírek szerint iráni részről valószínű Mohamad Bagher Galibaf parlamenti elnök érkezése a pakisztáni fővárosba.

A patthelyzet egyik kulcskérdése a Hormuzi-szoros, amelyen a világ olajszállításának jelentős része halad át. Az Egyesült Államok ragaszkodik a saját tengeri blokádja fenntartásához, miközben Irán fegyverekkel próbálja korlátozni, ki és mennyi pénzért halad át a szoroson.

Donald Trump közben egy másik interjúban azt is kijelentette: a két hónapja tartó konfliktus még így is rövidebb, mint sok korábbi háború, és hozzátette: szerinte az Egyesült Államok „nagyon gyorsan” győzelmet arathatott volna Vietnámban az ő elnöksége alatt.

Az Iránnal való, az utolsó órákban még mindig lebegtetett tárgyalásokra visszatérve, Trump azt írta közösségi oldalán, hogy szerinte „az iráni vezetők” hamarosan leülnek „képviselőivel”, azaz J. D. Vance alelnökkel, Steve Witkoff közvetítővel és Trump vejével, Jared Kushnerrel.

Az interjúban azt is felvetette: bombázhatják az iráni hidakat, amelyeket szerinte hadianyagok szállítására használnak. A kifejezetten civil célpontok elleni háborús akciókat a nemzetközi jog tiltja.

Az elnök arról is beszélt: szerinte Kína segíthette Iránt a háború idején: „Tegnap elkaptunk egy hajót, rajta néhány dologgal, lehet, hogy ezek Kínától származó ajándékok voltak” – fogalmazott.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Kényes témával nyitott Magyar Péter a szlovák kormányfőnél

Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

Kvíz: Mit tudsz gyönyörű bolygónkról, a Földről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

