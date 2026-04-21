Trump: az amerikai hadsereg készen áll, „alig várja” a tűzparancsot

Az elnök egy televíziós interjúban úgy fogalmazott: arra számít, hogy bombázni fognak, mert szerinte „ez a megfelelő hozzáállás”, ugyanakkor hangsúlyozta: az amerikai hadsereg készen áll, „alig várja” a tűzparancsot. Trump kizárta a tűzszünet meghosszabbítását is, mondván: nincs sok idő, és nem kíván újabb haladékot adni.

Közben Irán is kemény hangot ütött meg. Teherán arra figyelmeztetett, hogy „új lapokat készített elő a csatatéren”, miután Washington jelezte: fenntartja a Hormuzi-szoros tengeri blokádját addig, amíg Irán nem egyezik bele egy békemegállapodásba. Az iráni fenyegetés, elemzők szerint a Teheránnal szövetséges, jemeni húszi milícia bevetését jelentheti a nemzetközi hajózási útvonalak ellen.

A jelenlegi tűzszünet helyi idő szerint szerda estig tart, és az amerikai elnök szerint „nagyon valószínűtlen”, hogy ezt meghosszabbítják, ha addig nem születik megállapodás.

A diplomáciai erőfeszítések eközben bizonytalanok. Bár egy újabb tárgyalási fordulót terveztek Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, - ahol már a felek és a házigazda lobogóit is kiakasztották - Irán egyelőre nem kötelezte el magát a részvétel mellett. Az amerikai delegációt vezető J. D. Vance alelnök a tervek szerint kedden utazik a térségbe, kevesebb mint 24 órával a tűzszünet lejárta előtt.

Irán részéről ugyanakkor óvatos nyitás jelei is mutatkoznak: egy magas rangú tisztviselő szerint „pozitívan vizsgálják” a részvételt a béketárgyalásokon, de végleges döntés még nincs – ez volt a helyzet helyi idő szerint kedd este.

Sajtóhírek szerint iráni részről valószínű Mohamad Bagher Galibaf parlamenti elnök érkezése a pakisztáni fővárosba.

A patthelyzet egyik kulcskérdése a Hormuzi-szoros, amelyen a világ olajszállításának jelentős része halad át. Az Egyesült Államok ragaszkodik a saját tengeri blokádja fenntartásához, miközben Irán fegyverekkel próbálja korlátozni, ki és mennyi pénzért halad át a szoroson.

Donald Trump közben egy másik interjúban azt is kijelentette: a két hónapja tartó konfliktus még így is rövidebb, mint sok korábbi háború, és hozzátette: szerinte az Egyesült Államok „nagyon gyorsan” győzelmet arathatott volna Vietnámban az ő elnöksége alatt.

Az Iránnal való, az utolsó órákban még mindig lebegtetett tárgyalásokra visszatérve, Trump azt írta közösségi oldalán, hogy szerinte „az iráni vezetők” hamarosan leülnek „képviselőivel”, azaz J. D. Vance alelnökkel, Steve Witkoff közvetítővel és Trump vejével, Jared Kushnerrel.

Az interjúban azt is felvetette: bombázhatják az iráni hidakat, amelyeket szerinte hadianyagok szállítására használnak. A kifejezetten civil célpontok elleni háborús akciókat a nemzetközi jog tiltja.

Az elnök arról is beszélt: szerinte Kína segíthette Iránt a háború idején: „Tegnap elkaptunk egy hajót, rajta néhány dologgal, lehet, hogy ezek Kínától származó ajándékok voltak” – fogalmazott.