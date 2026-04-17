2026. április 17. péntek Rudolf
A második magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülõgép, miután megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezsõ 101. Repülõdandár kecskeméti bázisára 2025. november 21-én.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Magyar katonák afrikai hadgyakorlatra repültek

Infostart / MTI

A Magyar Honvédség KC-390 szállító repülőgépével péntek reggel útnak indult a különleges műveleti erők kijelölt állománya Marokkóba, hogy részt vegyen az African Lion gyakorlaton – közölte a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége.

Azt írták, az African Lion 2026 az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (USAFRICOM) legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20. és május 8. között zajlik Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése egy minden haderőtípust felölelő, többkomponensű és többnemzeti közös kiképzési esemény keretében.

Idézték Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét, aki kiemelt lehetőségnek tartja a magyar részvételt az afrikai kontinensen rendezett különböző nemzetközi gyakorlatokon, így az African Lionon is.

A Honvéd Vezérkar főnöke arról is beszélt: amellett, hogy fejlesztjük a hazai különleges műveleti erők hadműveleti és harcászati képességeit, páratlan alkalmat biztosít a nemzetek közötti katonai együttműködési formák megerősítésére is.

A Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége tudatta: a magyar különleges műveleti katonák a marokkói Agadír, Tifnit és Cap Draa gyakorlóterein éleslövészeteken vesznek részt, valamint összhaderőnemi feladatokat teljesítenek földön és levegőben. A gyakorlat egyik kiemelt eleme a harctéri sebesültellátás oktatása, amelyet ghánai és marokkói különleges műveleti katonák számára biztosítanak.

Idén először magyar mesterlövészek is képviselik a helyszínen a magyar haderőt, továbbá, szintén első alkalommal, magyar előretolt repülésirányító mentorok is támogatják a gyakorlatot, akik a repülő eszközök irányításával és koordinálásával kapcsolatos tapasztalataikat osztják meg a résztvevőkkel.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

Az Orion 2026 nevű gyakorlat áprilisi szakaszában NATO-parancsnokság alatt több ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön utazott el Lille-be, ahol informális egyeztetéseket folytat vezérezredesekkel, NATO-parancsnokokkal.
 

Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik

Matolcsy Ádám első ízben reagált részletesen a Telex kérdéseire a választás után. A volt jegybankelnök fia szerint a Tisza Párt győzelme egyértelmű felhatalmazás az új kormány számára, a saját MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét tagadja, az ügy hátterét pedig továbbra is szakmai, értékelési módszertani vitaként írja le.

Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt

A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

