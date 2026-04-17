ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
309.69
bux:
136260.36
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Pixabay

Luxusautójában temettek el egy kínai férfit, súlyos következményei lesznek – videó

Infostart

A Mercedes értéke a különleges rendszámmal együtt csaknem 70 millió forintnak megfelelő összeg lehet. A hatóságok szerint azonban egy autó eltemetése illegális, ezért már elrendelték a jármű kiásását, továbbá vizsgálják a temetkezési szabályok egyéb megsértéseit is.

Különös gyászszertartás keretében vettek végső búcsút egy autómániás kínai férfitől, akit nem egy hagyományos koporsóban, hanem kedvenc luxusautójában helyeztek örök nyugalomra – derül ki a Tények tudósításából.

A gyászoló család úgy döntött, hogy az elhunyt férfit kedvenc fekete Mercedes-Benz S450L autójában temetik el, aminek az értéke 150 ezer dollár (körülbelül 55-60 millió forint). A szertartáson vörös szalagokkal díszítették fel a luxusautót, amit egy hatalmas markológép segítségével engedtek le az óriási gödörbe.

Az autóról nem szedték le a mintegy négy és fél millió forintot érő 8888-as rendszámtáblát sem. Kínában a 8-as szám a gazdagságot és a szerencsét jelképezi, így az ilyen négyes sorozatú azonosítókért egyes gyűjtők akár milliókat is fizetnének.

Magát a szertartást és az utána tartott összejövetelt is luxuskörülmények között rendezték. A tudósítás szerint homárt szolgáltak fel a gyászolóknak, a távozó vendégek pedig egyenként 500 jüan (mintegy 25 ezer forint) készpénzt tartalmazó vörös borítékot kaptak ajándékba.

A temetésről készült felvételek hamar bejárták az internetet, a rendőrség pedig ezeket látva vizsgálatot indított, mivel a szertartás több szempontból is szabályellenesen zajlott. Az indoklás szerint egy autó eltemetése illegális, ezért már elrendelték a jármű kiásását, továbbá vizsgálják a temetkezési szabályok egyéb megsértéseit is.

A sírrablók miatt azonban igyekezniük kellene a hatóságoknak az autó kiásásával, ami a rendszámmal együtt közel 70 millió forintot érhet, így a közösségi oldalakon elterjedt felvételek után vélhetően sokaknak fájhat rá a foga.

Kezdőlap    Külföld    Luxusautójában temettek el egy kínai férfit, súlyos következményei lesznek – videó

kína

temetés

mercedes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak" – Orbán Viktor a választások eredményéről

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi a magáncsőd? A magáncsőd eljárás feltételei, menete és minden fontos tudnivaló

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ten-day ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×