Luxusautójában temettek el egy kínai férfit, súlyos következményei lesznek – videó

Különös gyászszertartás keretében vettek végső búcsút egy autómániás kínai férfitől, akit nem egy hagyományos koporsóban, hanem kedvenc luxusautójában helyeztek örök nyugalomra – derül ki a Tények tudósításából.

A gyászoló család úgy döntött, hogy az elhunyt férfit kedvenc fekete Mercedes-Benz S450L autójában temetik el, aminek az értéke 150 ezer dollár (körülbelül 55-60 millió forint). A szertartáson vörös szalagokkal díszítették fel a luxusautót, amit egy hatalmas markológép segítségével engedtek le az óriási gödörbe.

Az autóról nem szedték le a mintegy négy és fél millió forintot érő 8888-as rendszámtáblát sem. Kínában a 8-as szám a gazdagságot és a szerencsét jelképezi, így az ilyen négyes sorozatú azonosítókért egyes gyűjtők akár milliókat is fizetnének.

Magát a szertartást és az utána tartott összejövetelt is luxuskörülmények között rendezték. A tudósítás szerint homárt szolgáltak fel a gyászolóknak, a távozó vendégek pedig egyenként 500 jüan (mintegy 25 ezer forint) készpénzt tartalmazó vörös borítékot kaptak ajándékba.

A temetésről készült felvételek hamar bejárták az internetet, a rendőrség pedig ezeket látva vizsgálatot indított, mivel a szertartás több szempontból is szabályellenesen zajlott. Az indoklás szerint egy autó eltemetése illegális, ezért már elrendelték a jármű kiásását, továbbá vizsgálják a temetkezési szabályok egyéb megsértéseit is.

A sírrablók miatt azonban igyekezniük kellene a hatóságoknak az autó kiásásával, ami a rendszámmal együtt közel 70 millió forintot érhet, így a közösségi oldalakon elterjedt felvételek után vélhetően sokaknak fájhat rá a foga.