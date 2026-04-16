Eljött a búcsú napja: csütörtökön már nem érdemes keresni a böngészős Messengert

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a Meta, korábbi bejelentéséhez híven április közepén leállítja a népszerű üzenetküldő felülete, a Messenger böngészős verzióját.

Ez az idő most eljött: április 15-én éjfélkor megszűnik a messenger.com oldalon elérhető, önálló platform – írja a 24.hu.

Az oldalra belépve már jó ideje olyan üzenet fogadja a felhasználókat, miszerint április 16-ra virradóra elérhetetlenné válik a Messenger ezen verziója. Ezzel megszűnik a webes felület, amelyen a Facebooktól függetlenül lehetett csevegni az ismerősökkel.

Továbbra is elérhető marad persze az üzenetküldő a facebook.com/messages/ aloldalon, ám itt nem menekülnek a felhasználók a Facebook értesítései elől.