INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Messenger üzenetküldő applikáció 3D-renderelt ikonja.
Nyitókép: Unsplash

Eljött a búcsú napja: csütörtökön már nem érdemes keresni a böngészős Messengert

A Meta, ahogy korábban megígérte, április 15-én éjfélkor kihúzza a dugót a messenger.com oldalnál.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, a Meta, korábbi bejelentéséhez híven április közepén leállítja a népszerű üzenetküldő felülete, a Messenger böngészős verzióját.

Ez az idő most eljött: április 15-én éjfélkor megszűnik a messenger.com oldalon elérhető, önálló platform – írja a 24.hu.

Az oldalra belépve már jó ideje olyan üzenet fogadja a felhasználókat, miszerint április 16-ra virradóra elérhetetlenné válik a Messenger ezen verziója. Ezzel megszűnik a webes felület, amelyen a Facebooktól függetlenül lehetett csevegni az ismerősökkel.

Továbbra is elérhető marad persze az üzenetküldő a facebook.com/messages/ aloldalon, ám itt nem menekülnek a felhasználók a Facebook értesítései elől.

Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással

Bajban a repülési ágazat, a nyári csúcsszezonban Európában is lehetnek gondok a kerozinellátással
A Hormuzi-szoros lezárása a kerozinellátás miatt jelentős problémákat okoz a légiközlekedésnek, főleg az ázsiai térségben – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor. Az Egek ura című blog szerkesztője hozzátette: már az orosz–ukrán háború is számos gondot okozott az elmúlt négy évben, de az újabb légtérkorlátozások miatt nagyobb kerülőket kell tenniük a járatoknak, miközben a forgalmat illetően is jelentős kapacitások estek ki.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Tiltott anyag miatt hívott vissza egy cukrot a Tesco

Tiltott anyag miatt hívott vissza egy cukrot a Tesco

A Tesco visszahívja az egyik saját márkás nádcukrát, miután kiderült, hogy abban nem engedélyezett színezőanyag lehet jelen - számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi htóság.

Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok

Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok

A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

