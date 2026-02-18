ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.05
usd:
319.28
bux:
124907.35
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Messenger üzenetküldő applikáció 3D-renderelt ikonja.
Nyitókép: Unsplash

Alig két hónap – ennyi ideje van hátra a Messenger egyik verziójának

Infostart

Elindult a visszaszámlálás: április közepéig létezik még az önálló messenger.com oldal.

Nincs oka örömre azoknak, akik rendszeresen használják a Meta-féle Messenger üzenetküldő böngészős verzióját, ami a messenger.com webcímen érhető el, ugyanis az oldalra belépve ma egy olyan üzenet fogadja a felhasználókat, miszerint 2026. április 15. után többet már nem lesz elérhető – írja a 24.hu.

Azaz megszűnik a felület, amin a Facebook-tól függetlenül lehetett csevegni az ismerősökkel. A tájékoztatás szerint a beszélgetések a mobilalkalmazásban vagy a Facebookon folytathatók.

Aki több információra kíváncsi, azoknak a rendszer ajánl további információt, de a felkínált lehetőséget lekattintva egy olyan oldal töltődik be, ahol a Windows platformra készült Messenger alkalmazás megszűnéséről lehet olvasni.

Akiknek nagyon a szívéhez nőtt a weboldal, azok számára pótszert jelenthet a megmaradt, és nagyon hasonló változat, ami a facebook.com/messages/ aloldalon érhető el, annyi eltéréssel, hogy itt nincs menekvés a Facebook állandó értesítéseitől. A lap megjegyzi, talán pont emiatt szünteti meg a Meta a csak csevegésre szolgáló felületet.

Kezdőlap    Tech    Alig két hónap – ennyi ideje van hátra a Messenger egyik verziójának

weboldal

facebook

határidő

megszűnés

messenger

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Feszült nyitány

Megkezdődött a genfi orosz–ukrán tárgyalás
Az ukrán főtárgyaló közlése szerint kedden az esti órákban véget ért az ukrajnai rendezésről amerikai közvetítéssel Genfben tartott orosz-ukrán egyeztetések első napja. Az orosz tárgyalódelegáció egyik tagja a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek azt mondta, hogy a zártkörű megbeszélések első napja nagyon feszült légkörben folyt.
 

Ukrán EU-tagság - Magyarországon a parlament határoz

60 nap tűzszünet kell, hogy választásokat lehessen tartani, ez a minimum

Orosz kémet állítottak bíróság elé Lengyelországban

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

Elemzők: nem lehet tudni, hogy a választási kampányt az ügyek vagy a személyiségek döntik-e el

A Nézőpont Intézet vezetője és a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint nehéz megmondani, hogy a témák vagy a személyiségek lesznek fontosabbak a kampányban és nem lehet prognosztizálni, hogy a gödi Samsung gyár ügye vagy a hálószoba-ügy, mint téma kitart-e a választásokig. Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt.
 

Elemzők: nagy nevek a Fidesz-listán, néhány közülük szimbolikus

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelniük a jelöltjeinknek

Orbán Viktor: jön a legnagyobb Békemenet

Elindult a Tisza Párt választás előtti utolsó országjárása

Középen állók, Körkeresztesek - Egyre bővül a választáson indulók köre

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordult napközben az amerikai tőzsde

Fordult napközben az amerikai tőzsde

Foghíjasan indult ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a héten a nyitva lévő tőzsdék számát. Ma már azonban az USA-ban volt kereskedés és Európában is a szokott rend szerint zajlott a nap. A geopolitikai bizonytalanság rányomja a bélyegét a hangulatra, az Egyesült Államok és Irán ma Genfben közvetett tárgyalásokat folytat nukleáris vitájuk rendezése érdekében, míg az Egyesült Államok közvetítésével külön béketárgyalásokra is sor kerül Ukrajna és Oroszország között, amelyek valószínűleg a területi vitákra fognak összpontosítani. Ennek ellenére az európai és amerikai tőzsdék is mérsékelt emelkedésekkel zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?

Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?

A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

US civil rights leader Jesse Jackson dies aged 84

Tributes poured in from politicians who described Jackson as an agent of change and transformative leader.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 05:12
Változás jön a „B” és „C” kategóriás jogosítványoknál
2026. február 18. 04:45
Kiderült az időpont, mikor nyílik meg az új fejezet az M1-es autópálya történetében
×
×
×
×