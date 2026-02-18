Alig két hónap – ennyi ideje van hátra a Messenger egyik verziójának

Nincs oka örömre azoknak, akik rendszeresen használják a Meta-féle Messenger üzenetküldő böngészős verzióját, ami a messenger.com webcímen érhető el, ugyanis az oldalra belépve ma egy olyan üzenet fogadja a felhasználókat, miszerint 2026. április 15. után többet már nem lesz elérhető – írja a 24.hu.

Azaz megszűnik a felület, amin a Facebook-tól függetlenül lehetett csevegni az ismerősökkel. A tájékoztatás szerint a beszélgetések a mobilalkalmazásban vagy a Facebookon folytathatók.

Aki több információra kíváncsi, azoknak a rendszer ajánl további információt, de a felkínált lehetőséget lekattintva egy olyan oldal töltődik be, ahol a Windows platformra készült Messenger alkalmazás megszűnéséről lehet olvasni.

Akiknek nagyon a szívéhez nőtt a weboldal, azok számára pótszert jelenthet a megmaradt, és nagyon hasonló változat, ami a facebook.com/messages/ aloldalon érhető el, annyi eltéréssel, hogy itt nincs menekvés a Facebook állandó értesítéseitől. A lap megjegyzi, talán pont emiatt szünteti meg a Meta a csak csevegésre szolgáló felületet.