2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje a párt riesai kongresszusán 2025. január 11-én. A kongresszuson határoznak a párt választási programjáról. Az előrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban.
YouGov: az AfD lett a legerősebb párt Németországban

A radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) a legerősebb párt Németországban a YouGov közvélemény-kutató legfrissebb, szerdán közzétett felmérése szerint.

Az április 10. és 13. között elvégzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 27 százaléka az AfD-t támogatja, ami 1 százalékpontos emelkedést mutat az előző hónaphoz képest.

Friedrich Merz kancellár konzervatív tömbje, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) támogatottsága 3 ponttal esett, jelenleg 23 százalékon áll, ami a legalacsonyabb szint a YouGov-felmérésekben 2021 decembere óta. A koalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (SPD) is gyengült, népszerűsége 13 százalékon áll.

A Zöldek támogatottsága 14 százalékra, a Baloldalé pedig 10 százalékra nőtt, ami 1-1 százalékpontos emelkedést jelent.

A Szabaddemokrata Pártot (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetséget (BSW) a parlamentbe jutási 4 százalékos küszöb alatt mérték.

A YouGov felmérésében a válaszadók 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen a kormány teljesítményével, miközben ez az arány tavaly júniusban még 55 százalék volt.

Más közelmúltbeli közvélemény-kutatások is az AfD erősödését jelezték. Az INSA intézet felmérése, amely a Bild című napilap vasárnapi kiadásának készült, a CDU/CSU-t 25 százalékon, az AfD-t pedig 26 százalékon mérte. Az Infratest dimap felmérése pedig 26 százalékot jelzett előre a CDU/CSU-nak és 25 százalékot az AfD-nek.

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek"

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja”.
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinál ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők azt árazzák, hogy áttörés jöhet az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Ez alapvetően javította a nemzetközi befektetői közösség kockázatvállalási hajlandóságát, de nagyot mentek tegnap az amerikai technológiai részvények is, ami a szélesebb piacok számára is lendületet adott. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokkal indul a nap. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig ismét emelkedés van, erősödnek a hazai blue chipek, felpattant a 4iG és az Opus. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Mit jelent a kétharmados többség? Mutatjuk, a kétharmad hány mandátum a parlamentben

Hány mandátumot jelent a parlamenti kétharmados többség, és miért olyan fontos határérték? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kétharmad kapcsán.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 09:47
