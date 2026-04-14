Újfajta halálosztóval rukkoltak elő az oroszok

Az orosz Rosztek hadiipari vállalatok drónok csoportos telepítésére fejlesztettek ki technológiát. A megoldás lényege, hogy az eszközök folyamatosan cserélik egymás között az információkat, így a célpont adatait is. A fejlesztéseket már tesztelték lőtéri körülmények között is – írja a TASzSz jelentését ismertetve a Portfolio.

Az első drón, amely célpontot észlelt, továbbította az adatokat a rendszer többi drónjának. Egy emberi operátor ezután megerősítette a célpontot, majd a csoport összes drónja aktiválta azt.

Ezzel a technológiával egy katona egyszerre 10 körülötte lévő lőszert tud irányítani.

A rendszer amint észleli a célpontot, azonnal feladatokat rendel el, ezek között lesz az irányítás, illetve a becsapódás is, akár azok sorrendjével. A Rosztek egyelőre nem közölte, hogy mikor vethetik be ezeket éles helyzetben is, egyelőre a tesztek folytatását ígérik.