Kiderült, hogy érzi most magát Irán új legfőbb vezetője

Irán legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei ellenőrzi az ország helyzetét, és ő maga hozta meg a döntést a tűzszünetről az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háborúban – írja az Index a TASzSz orosz hírügynökség híradása alapján, aminek az iszlám köztársaság legfőbb vezetőjének indiai képviselője, Abdul Madzsid Hakeem Ilahi nyilatkozott.

A képviselő hangsúlyozta: „Nagyon jó egészségi állapotban van, minden az ő ellenőrzése alatt áll, bejár az irodájába, hivatalos személyeket fogad, az elnököt, a parlament hivatalos képviselőjét, találkozókat tartanak. A tűzszünetről szóló döntést ő hozta meg.”

Donald Trump amerikai elnök április 7-én jelentette be az Iránnal kötött kéthetes tűzszünetet. Úgy fogalmazott, a felek szinte az összes vitás kérdésben megegyeztek, Washington „munkakeretként” tekint Irán tízpontos javaslataira a további tárgyalásokhoz.

A döntés akkor született meg, amikor Irán kész volt megnyitni a Hormuzi-szorost. Teherán beleegyezett a „védelmi támadások” leállításába, amennyiben az iszlám köztársaságot nem érik csapások.

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, aki közvetítőként vesz részt a felek között, április 10-ére tárgyalásra hívta őket. Az iráni állami televízió szerint ezek várhatóan közvetlen tárgyalások lesznek.