2026. április 10. péntek Zsolt
Ali Hamenei ajatollahnak, Irán megölt legfõbb vallási és politikai vezetõjének, illetve a helyére megválasztott fiának, Modzstaba Hamenei ajatollahnak a képét fogja egy gyászoló az amerikai-izraeli légicsapások áldozatául esett katonatisztek és polgári személyek temetési menetén Teheránban 2026. március 11-én.
Kiderült, hogy érzi most magát Irán új legfőbb vezetője

A perzsa ország indiai képviselője szerint Modzstaba Hamenei remek egészségnek örvend, és a tűzszüneti megállapodásról is ő döntött.

Irán legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei ellenőrzi az ország helyzetét, és ő maga hozta meg a döntést a tűzszünetről az Egyesült Államokkal és Izraellel folytatott háborúban – írja az Index a TASzSz orosz hírügynökség híradása alapján, aminek az iszlám köztársaság legfőbb vezetőjének indiai képviselője, Abdul Madzsid Hakeem Ilahi nyilatkozott.

A képviselő hangsúlyozta: „Nagyon jó egészségi állapotban van, minden az ő ellenőrzése alatt áll, bejár az irodájába, hivatalos személyeket fogad, az elnököt, a parlament hivatalos képviselőjét, találkozókat tartanak. A tűzszünetről szóló döntést ő hozta meg.”

Donald Trump amerikai elnök április 7-én jelentette be az Iránnal kötött kéthetes tűzszünetet. Úgy fogalmazott, a felek szinte az összes vitás kérdésben megegyeztek, Washington „munkakeretként” tekint Irán tízpontos javaslataira a további tárgyalásokhoz.

A döntés akkor született meg, amikor Irán kész volt megnyitni a Hormuzi-szorost. Teherán beleegyezett a „védelmi támadások” leállításába, amennyiben az iszlám köztársaságot nem érik csapások.

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, aki közvetítőként vesz részt a felek között, április 10-ére tárgyalásra hívta őket. Az iráni állami televízió szerint ezek várhatóan közvetlen tárgyalások lesznek.

Orbán Viktor-interjú – „jól elvégeztem a melót”
Választás előtt állunk, 3 millió szavazatot szeretnénk kapni. Nekünk nincs B tervünk – fogalmazott egy pénteki tévéinterjúban Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a 2026-os, a 2027-es, de talán még a 2028-as év is nehéz lesz, de először is arra készül, hogy „egy nagy elejtett medve bundájával jelentkezzen a szűcsnél". Megadta a következő ciklus pilléreit is, amelynek egyike Paks III beindítása.
 

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
 

Hátborzongató üzenetet küldött Donald Trump: már leghűbb szövetségesei is kirúgnák a Fehér Házból – De sikerülhet?

Donald Trump keddi üzenete, melyben egy „egész civilizáció elpusztításával" fenyegetett, amennyiben Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, végül nem teljesült be. Másfél órával az amerikai elnök által szabott határidő előtt megegyezés született Washington és Teherán között egy kéthetes tűzszünetről, pénteken pedig tárgyalások kezdődnek Pakisztánban. A fegyvernyugvás azonban törékenynek tűnik – részben azért is, mert Izrael folytatta libanoni offenzíváját a Hezbollah ellen, bár Trump „visszafogottságra" intette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt.

Éjszaka döntött a kormány: gigantikus épületek lephetik el a kedvelt budapesti városrészt

Egy tegnap esti kormányrendelet értelmében tíz fővárosi és vidéki lakóingatlan-beruházás kapott kiemelt beruházási státuszt.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

