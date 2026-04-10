2026. április 12. vasárnap Gyula
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a Takeicsi Szanae japán miniszterelnökkel tartott találkozóján a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet kezdete után három héttel. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erõket küldeni Iránba.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump újból megfenyegette Iránt

Infostart / MTI
Az amerikai elnök szerint Irán vezetésében nem tudatosul, hogy egyetlen kártyája az, hogy a világot rövidtávon zsarolni képes egy nemzetközi hajózási útvonallal, a Hormuzi-szorossal.

Donald Trump pénteken, az Iránnal másnapra tervezett béketárgyalás előtt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is kifejtette, hogy "Irán ma egyedül azért van életben, hogy tárgyalhasson".

Az elnök egy másik posztban azt a véleményét hangoztatta, hogy Irán sokkal jobb a nyilvánosság előtti kommunikációban, mint a harcban.

Donald Trump elnök még csütörtökön szintén a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arra figyelmeztette Iránt, hogy ne próbáljon áthaladási díjat szedni a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajóktól. A többi között azt írta, hogy "Irán rossz munkát végez", valamint megállapította, hogy amit Teherán tesz, az nem felel meg a tűzszünetről szóló megállapodásnak.

A miniszterelnök rövid beszédet mondott a Bálnában, megköszönte 2,5 millió embernek a támogatást, majd jó éjszakát kívánt.
 

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról érkeznek az első hivatalos részadatok. A feldolgozottság növekedésével egyre nagyobb Tisza-előny rajzolódik ki. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a választási vereséget, telefonon gratulált Magyar Péternek.

Orbán Viktor telefonon gratulált a Tisza Párt választási eredményéhez.

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

