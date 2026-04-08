2026. április 8. szerda Dénes
A Hormuzi-szoros zárva marad jelentésû, perzsa nyelvû felirat egy iráni katonákat ábrázoló épületmolinón Teheránban 2026. április 5-én. Az iráni hadsereg elutasította Donald Trump amerikai elnök elõzõ napi, 48 órás ultimátumát, amellyel az elnök a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt.
Mutatjuk, mik szerepelhetnek Irán tízpontos tűzszüneti javaslatában

Miután szerda hajnalban kéthetes tűzszünet született az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, az al-Dzsazíra közölte, hogy mi szerepelhet Teherán tízpontos tűzszüneti javaslatában. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a tervezet „alkalmas alapot nyújt a tárgyalásokhoz”.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött: amennyiben leállnak az Irán elleni támadások, Teherán kész felfüggeszteni saját katonai műveleteit is. Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint a kéthetes időszak alatt – technikai feltételek mellett – biztosítható a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros biztonságos hajóforgalma, mégpedig az iráni haderővel való együttműködés révén.

A háttérben azonban jóval többről van szó: a teheráni vezetés – a nemzetbiztonsági tanács és a Fars News Agency jelzései alapján – olyan tízpontos feltételrendszert vázolt fel (lásd alább), amelyet az Egyesült Államok is tárgyalási alapnak tekinthet, így a most körvonalazódó megállapodás nemcsak egy ideiglenes tűzszünetről, hanem egy jóval szélesebb geopolitikai alku első lépéséről is szólhat – írja a Portfolio.

  • Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket, ugyanakkor
  • az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.
  • A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.
  • A háború befejezése Irán és az „ellenállás tengelyéhez” tartozó minden szereplő (a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb. – a szerk.) ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.
  • Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.
  • Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről, valamint
  • az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.
  • Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.
  • Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.
  • A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.
  • Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.

A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.

