Mutatjuk, mik szerepelhetnek Irán tízpontos tűzszüneti javaslatában

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egyértelmű üzenetet küldött: amennyiben leállnak az Irán elleni támadások, Teherán kész felfüggeszteni saját katonai műveleteit is. Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint a kéthetes időszak alatt – technikai feltételek mellett – biztosítható a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros biztonságos hajóforgalma, mégpedig az iráni haderővel való együttműködés révén.

A háttérben azonban jóval többről van szó: a teheráni vezetés – a nemzetbiztonsági tanács és a Fars News Agency jelzései alapján – olyan tízpontos feltételrendszert vázolt fel (lásd alább), amelyet az Egyesült Államok is tárgyalási alapnak tekinthet, így a most körvonalazódó megállapodás nemcsak egy ideiglenes tűzszünetről, hanem egy jóval szélesebb geopolitikai alku első lépéséről is szólhat – írja a Portfolio.

Irán kötelezettséget vállal arra, hogy nem épít nukleáris fegyvereket, ugyanakkor

az Egyesült Államoknak el kell ismernie Irán nukleáris dúsításhoz való jogát, majd egyeztetés indul a dúsítás szintjéről.

A Hormuzi-szoroson való ellenőrzött, naponta korlátozott áthaladás egy biztonságos áthaladási jegyzőkönyv és Irán speciális szabályai alapján, összehangolva az iráni fegyveres erőkkel, ami Irán számára különleges gazdasági és geopolitikai előnyt biztosítana.

A háború befejezése Irán és az „ellenállás tengelyéhez” tartozó minden szereplő (a libanoni Hezbollah, a jemeni húszik, stb. – a szerk.) ellen, valamint az Egyesült Államok lemond az agresszióról Irán és a vele szövetséges csoportok ellen.

Engedély Irán számára kétoldalú és többoldalú békeszerződések tárgyalására a térség országaival.

Az amerikai csapatok kivonása a térség valamennyi bázisáról és állomáshelyéről, valamint

az Irán elleni támadások tilalma a regionális bázisokról.

Irán háborús kárainak megtérítése a vonatkozó becslések alapján, egy befektetési és pénzügyi alap létrehozása.

Minden elsődleges és másodlagos amerikai szankció, valamint a Nemzetközi Atomügynökség kormányzótanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok feloldása.

A külföldön befagyasztott iráni pénzeszközök és vagyon felszabadítása.

Végül mindezeknek a pontoknak a megerősítése egy kötelező erejű, ENSZ Biztonsági Tanács által szentesített határozattal.

A felek pénteken a pakisztáni Iszlámábádban kezdenek tárgyalni arról, hogy pontosan milyen feltételek mentén zárhatják le a háborút.