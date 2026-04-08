Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok, Irán és szövetségeseik mindenhol, így Libanonban is elfogadták a fegyverszünetet, miután Pakisztán közvetített a több mint öt hete tartó közel-keleti háború befejezése érdekében. „Örömmel jelentem be, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság és az Egyesült Államok, valamint szövetségeseik elfogadták az azonnali tűzszünetet mindenhol, beleértve Libanont és más helyeket is, azonnali hatállyal” – írta Sehbaz Sharif az X-en.

A pakisztáni miniszterelnök azt is megerősítette, hogy pénteken Iszlámábádban fogadják az Egyesült Államok és Irán küldöttségét a lehetséges megállapodás elérése érdekében folytatandó tárgyalásokra.

„Őszintén reméljük, hogy az iszlámábádi tárgyalások tartós békét eredményeznek, és szeretnénk, ha a következő napokban további jó hírekről számolhatnánk be”

– jegyezte meg Sehbaz Sarif.

Teherán és Washington kedd este egyaránt bejelentette, megállapodtak egy kéthetes tűzszünetről alig egy órával azelőtt, hogy lejárt volna az a határidő, amelyet Donald Trump amerikai elnök szabott meg, Irán megsemmisítésével fenyegetőzve.

Pakisztán az elmúlt hetekben közvetítőként lépett fel Teherán és Washington között, igyekezve megakadályozni, hogy a közel-keleti konfliktus tovább súlyosbodjon.

A háború akkor tört ki, amikor Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt, ami Teherán megtorló csapásait váltotta ki a Perzsa-öböl országai és Izrael ellen. Libanon is belekeveredett a konfliktusba, miután az Irán által támogatott libanoni Hezbollah síita mozgalom támadásokat indított Izrael ellen, amely azóta légicsapásokkal válaszolt, és megszállta az ország déli részét.