Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök az ENSZ-közgyûlés 80. ülésszakának csúcsszintû általános vitáján szólal fel a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Infostart / MTI

Sehbaz Sarif kijelentette: reméli, hogy a péntekre tervezett iszlámábádi tárgyalások tartós békét eredményeznek.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok, Irán és szövetségeseik mindenhol, így Libanonban is elfogadták a fegyverszünetet, miután Pakisztán közvetített a több mint öt hete tartó közel-keleti háború befejezése érdekében. „Örömmel jelentem be, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság és az Egyesült Államok, valamint szövetségeseik elfogadták az azonnali tűzszünetet mindenhol, beleértve Libanont és más helyeket is, azonnali hatállyal” – írta Sehbaz Sharif az X-en.

A pakisztáni miniszterelnök azt is megerősítette, hogy pénteken Iszlámábádban fogadják az Egyesült Államok és Irán küldöttségét a lehetséges megállapodás elérése érdekében folytatandó tárgyalásokra.

„Őszintén reméljük, hogy az iszlámábádi tárgyalások tartós békét eredményeznek, és szeretnénk, ha a következő napokban további jó hírekről számolhatnánk be”

– jegyezte meg Sehbaz Sarif.

Teherán és Washington kedd este egyaránt bejelentette, megállapodtak egy kéthetes tűzszünetről alig egy órával azelőtt, hogy lejárt volna az a határidő, amelyet Donald Trump amerikai elnök szabott meg, Irán megsemmisítésével fenyegetőzve.

Pakisztán az elmúlt hetekben közvetítőként lépett fel Teherán és Washington között, igyekezve megakadályozni, hogy a közel-keleti konfliktus tovább súlyosbodjon.

A háború akkor tört ki, amikor Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt, ami Teherán megtorló csapásait váltotta ki a Perzsa-öböl országai és Izrael ellen. Libanon is belekeveredett a konfliktusba, miután az Irán által támogatott libanoni Hezbollah síita mozgalom támadásokat indított Izrael ellen, amely azóta légicsapásokkal válaszolt, és megszállta az ország déli részét.

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító" támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az Ates ukránbarát partizáncsoport akciót hajtott végre az oroszországi Belgorodban, ezzel megzavarva az orosz hadsereg ellátási láncát. A támadást egy vasútvonal ellen irányították, ezzel megnehezítve a szállítmányokat a kupjanszki frontvonal irányába. A Reuters információi szerint leállt a működés a Nyizsnyij Novgorodi Finomítóban, ami éves szinten 16 millió tonna olajat képes feldolgozni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A Pénzcentrum 2026. április 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

A Pénzcentrum 2026. április 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

