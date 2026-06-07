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A Sándor-palota 2026. június 1-jén. Ezen a napon Magyar Péter miniszterelnök látogatást tesz Sulyok Tamás köztársasági elnöknél. 
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nagyjából 500-an mentek el tüntetni Sulyok Tamás mellett, Magyar Péter is reagált

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Mintegy kétszáz-háromszáz ember gyűlt össze vasárnap délután a budapesti Szent György téren, ahol a CitizenGO és a Jövőépítő Fiatalok Egyesülete szervezésében szimpátiatüntetést tartottak Sulyok Tamás köztársasági elnök, valamint több állami intézményvezető mellett. Később valamivel többen lettek.

A rendezvényen a nemzeti színű zászlókat lobogtató egybegyűltek mellett megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is, akiket a tömeg tapssal fogadott. A demonstrációt korábban Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította, hangsúlyozva, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak határai vannak – számol be folyamatosan az index.hu.

A felszólalók bírálatai

Renge Zsolt, a Fidesz budapesti alelnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy a közjogi méltóságok politikai alapú eltávolításának kísérlete a bolsevizmus módszereit idézi. Kiemelte, hogy pártállástól függetlenül kötelező kiállni a ciklusokon átívelő megbízatások védelme mellett.

Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője emlékeztetett: Magyar Péter hiába szabott május 31-ig határidőt, Sulyok Tamás köztársasági elnök a jogszabályoknak megfelelően 2029-ig ki fogja tölteni a megbízatását. A beszéd közben a tömegben egy résztvevő a hőség miatt rosszul lett, az ellátását a gyorsan érkező orvosi szolgálat megkezdte.

Mónus Benjámin, a Jövőépítő Fiatalok DPK vezetője államférfiúi viselkedésre szólította fel a miniszterelnököt, bírálva annak politikai eszköztárát.

Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója rámutatott, hogy a 2022-ben kinevezett tisztségviselők mandátuma éppolyan legitim, mint a Tisza Párt 2026-os választási győzelme. A miniszterelnök fellépését latin-amerikai autoriter vezetők módszereihez hasonlította.

Személyes üzenetek a minisztereknek

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője felszólalásában név szerint támadta a kormány tagjait és háttérembereit. Állítása szerint Tarr Zoltán miniszter civil szervezeteket fenyegetett meg, míg Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Gyurcsány Ferenc egykori emberének nevezte, aki jelenleg politikai listákat ír. A főszerkesztő élesen bírálta Görög Márta igazságügyi minisztert is, amiért korábbi jó szakmai kapcsolata ellenére nem áll ki az államfő mellett.

Volt egy kis feszkó

Kisebb feszültség alakult ki a rendezvényen, amikor a Huth Gergelyt színpadra szólító Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes megemlítette Puzsér Róbert nevét. A tömeg egy részének hangos pfujolása és tiltakozása ellenére Skrabski – akit a szervezők részéről Renge Zsolt igyekezett segíteni a kedélyek csillapításával – hangsúlyozta, hogy a publicistát a barátjának tekinti. Beszédében kitért arra is, hogy több olyan Tisza-szavazót ismer, akik a Fidesz korábbi stílusa miatt akartak kormányváltást, de ma már a jelenlegi hatalom részéről érkező agresszív megnyilvánulásokat is aggályosnak tartják.

A rendezvény utolsó felszólalója, Kurucz Dániel, a Köztér műsorvezetője hangsúlyozta: a közjogi méltóságok elmozdításának felvetése egy demokratikus jogállamban olyan vörös vonal, amelyre a magyar történelemben legutóbb az 1940-es években volt példa. Kifejtette, hogy Kádár János óta nem összpontosult ennyire egy kézben a politikai hatalom, mint most, és figyelmeztetett, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerére a Tisza Párt kétharmados többsége mellett is feltétlen szükség van, mivel a miniszterelnöki jogkörök így koncentráltabbak, mint az amerikai elnöké.

Kínos! 400 fő versus rendszerváltást akaró milliók - közölte Magyar Péter miniszterelnök az általa lemondásra felszólított állami intézményi vezetők melletti, a Sándor-palotánál tartott vasárnap délutáni szimpátiatüntetés kapcsán

"Ma már csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája" - tette hozzá a kormányfő a közleményben, amelyet a Facebook-oldalán is közzétett.

Magyar Péter a köztársasági elnököt megszólítva azt írta: "Ön is tudja, hogy vége van. Még mindig nem késő távozni." "Talán emlékszik arra, amikor legutóbb decemberben a Sándor-palotánál demonstráltunk több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt. Akkor a hidegben százezer honfitársunk volt kint velünk, követelve, hogy védje meg a gyerekeket és kérjen elnézést az áldozatoktól. Én ezt már megtettem a magyar kormány nevében, ön továbbra is adós. Ezzel is." - közölte a miniszterelnök. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani! - tette hozzá Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Nagyjából 500-an mentek el tüntetni Sulyok Tamás mellett, Magyar Péter is reagált

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