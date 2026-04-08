2026. április 8. szerda Dénes
A thaiföldi haditengerészet felvétele a thaiföldi zászló alatt közlekedõ Mayuree Naree teherhajóról, amelyet légicsapás ért iráni felségvizeken, a Hormuzi-szorosban 2026. március 11-én. A thaiföldi haditengerészet jelentése szerint az ománi haditengerészet a thai legénység húsz tagját kimentette a hajóról, három tengerész eltûnt.
Nyitókép: MTI/EPA/Thaiföldi haditengerészet

Irán: Donald Trump súlyos büntetéseket jelentett be

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra szerdán, miközben vám- és szankciókönnyítést ígért Irán számára.

Az elnök Truth Social internetes oldalán tett bejelentése szerint a fegyverszállításokra vonatkozó büntetőintézkedés alól nincs kivétel.

Trump nem sokkal korábban egy másik bejegyzésében azt közölte, hogy az Egyesült Államok szorosan együtt dolgozik Iránnal, aminek eredményeként megszűnik az urándúsítás, és az országban található magas fokon dúsított uránt felkutatják és eltávolítják, Iránban pedig egy „nagyon hatékony” rezsimváltás zajlik majd le.

Az elnök utalt arra, hogy az iráni uránkészlet egy, az amerikai haderő által lebombázott helyszínen található, ahonnan „ki kell ásni”. Megjegyezte, hogy a helyszín műholdak segítségével állandó és szoros amerikai felügyelet alatt áll.

Hozzátette, hogy az Iránhoz korábban eljuttatott 15 pontos követeléslista számos eleméről megállapodás született, és kilátásba helyezte, hogy vám- és szankciókönnyítések jöhetnek.

Az amerikai elnök egy harmadik, washingtoni idő szerint az éjszakai órákban tett bejegyzésében azt írta, hogy Irán nekikezdhet az újjáépítésnek, amelyhez az Egyesült Államok is szállít eszközöket, és felügyeli a folyamatot.

Egyben azt is közölte, hogy a Hormuzi-szoroson a közlekedés újraindulását az Egyesült Államok segíti majd.

Trump optimizmusát hangoztatta, hogy a folyamat nyomán eljöhet a „Közel-Kelet aranykora”.

Az amerikai elnök kedden este, egy órával az általa szabott határidő letelte előtt jelentette be, hogy kéthetes tűzszünetben állapodott meg Iránnal, aminek nyomán felfüggesztik a katonai csapásokat az ázsiai országgal szemben, és végleges békemegállapodást dolgoznak ki, miközben helyreállítják a Hormuzi-szoros zavartalan hajóforgalmát.

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben a részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

