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Az ezüstérmes Gyõr játékosai a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Metz HB mérkõzését követõen a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 7-én. Metz HB - Gyõr 31-29.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

„Egy meccsel hamarabb kellett volna Győrbe jönnie” – a győztes ellenfél beállóját dicsérte a korábbi kapitány a BL-döntő után

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Hajdu János szerint a Metz női kézilabdacsapata 40 percen át uralta a Győr elleni BL-döntőt, a beálló körüli játékot pedig különösen jól megszervezték a végül aranyérmes franciák. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja azt gondolja, jövőre az ETO ismét megnyerheti a sorozatot, immár Sarah Bouktittal a soraiban. A döntő után a győri csapatból Fodor Csenge és Szemerey Zsófi, míg a Metz együteséből Vámos Petra és Albek Anna is nyilatkozott az InfoRádiónak.

A nyáron éppen Győrbe igazoló francia sztár, Sarah Bouktit remeklésével és 12 lőtt góljával 31–29-re győzött a Metz a címvédő Győri Audi ETO ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti döntőjében. A francia klub Albek Annával és Vámos Petrával a soraiban története során először nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot. Vámos Petra 3, Albek Anna 2 gólt szerzett a fináléban.

A Győri ETO KC Akadémia Talent Programjának szakmai vezetője, Hajdu János az InfoRádióban azt mondta, a Metz játékosai nagyon jól teljesítettek a döntőben, a francia csapat szakmai stábja főleg a beálló körüli játékot szervezte meg nagyon jól, ami ellen mintegy 40 percig nem találta az ellenszert a Győr. Utána a címvédő magára talált, és nyílt lett a meccs, de a végjátékban kimaradt egy-egy nagyon fontos ziccer. A korábbi szövetségi kapitány szerint ezen mehetett el a döntő, mert utána a Metz együttesét már nem lehetett utolérni.

A Metz a 46. és az 51. percben hat góllal is elhúzott, a Győr pedig ugyan próbált felzárkózni, de az egyenlítésért már nem tudott támadni, erre nem volt lehetőség. Hajdu János szerint a Bouktit-sorozat sokáig kitartott, pontosabban tarthatatlan volt a francia beálló. Főleg az első félidőben villogott:

az első játékrészt 18 góllal zárta a Metz, és a találatok felét (9) lőtte Sarah Bouktit. Térfélcsere után már jobban figyeltek rá a győri játékosok, csak három gólig jutott.

Hajdu János megjegyezte, hogy a Metz beállóra koncentráló játékának hatékonysága a második félidőben már korántsem volt százszázalékos. A Győr ezt megérezte, gyorsabb lett a játék, jöttek a gólok, de a hátrány már túl nagy volt ahhoz, hogy le lehessen dolgozni.

Összességében a győriek közül kiemelte a brazil Bruna de Paula játékát, aki dinamikusan mozgott, jól és kreatívan kézilabdázott. A szélsők viszont megítélése szerint ezúttal bátortalanok voltak, nem mertek sokat vállalni. Középen pedig végig „komoly cséphadarás” zajlott, a Metz játékosai felvállalták a kemény ütközéseket, folyamatosan kiléptek a védőfalból, agresszívan védekeztek. Hajdu János időnként azt is érezte, hogy mintha a Győr szélsői félnének a Metz kapusától. Johanna Bundsen egy nappal korábban, a CSM Bucuresti elleni elődöntőben 17 védést mutatott be, tekintélyt parancsolóan teljesített, és ez az egész hétvégén körüllengte őt. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja szerint

a Metz 40 percig uralta a mérkőzést, a hatgólos hátrányt pedig már nem tudta ledolgozni a címvédő.

A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győrnek ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel, a következő szezontól azonban már Sarah Bouktit is a Rába-parti csapatot erősíti. Hajdu János ezzel kapcsolatban viccesen megjegyezte, hogy „egy meccsel hamarabb kellett volna Győrbe jönnie”. Úgy véli, egészen idáig hiányoztak az igazán jó beállók a győri csapatból, sokszor kényszermegoldásokhoz kellett nyúlni, miközben kulcspozícióról van szó mind támadásban, mind védekezésben. A volt szövetségi kapitány Sarah Bouktit hétvégi teljesítményével kapcsolatban nemcsak azt emelte ki, hogy rendkívül eredményes volt, hanem azt is, hogy nagyon lekötötte a győri védelem figyelmét, miközben nagy helyek maradtak a falban. A Metz támadói pedig ezt jól kihasználták, egy az egyben kiválóan cseleztek, jól törtek be, hatékonyan fejezték be a ziccereket.

Bár ezúttal ezüstérmes lett a Győr, Hajdu János szerint mindig nagy dolog bejutni a Final Fourba, illetve a döntőbe. Ott pedig bármi megtörténhet, a Győrnek azért volt része sikerekben az elmúlt években. A szakember úgy fogalmazott, az „a sport szépsége”, hogy lehet nyerni, szerencsésen győzni vagy éppen balszerencsével veszíteni, egy-két góllal diadalmaskodni vagy elbukni.

„Vasárnap persze nem tetszett ez a szépség, jobb lett volna, ha mi nyerünk, de el kell ismerni, hogy a Metz jól játszott”

– tette hozzá a korábbi szövetségi kapitány.

Összességében úgy véli, a győri játékosok kiszolgálták a nézőket az MVM Dome-ban, és „nem is lehet rájuk haragudni”. Biztos benne, hogy összeszedik magukat, mennek tovább, jövőre pedig immár Sarah Bouktittal meglesz az újabb BL-trófea.

Öröm és csalódottság

A vasárnapi döntő után a győri csapatból Fodor Csenge és Szemerey Zsófi is összegezte a Final Four történéseit az InfoRádiónak nyilatkozva. Fodor Csenge az elveszített döntő miatt csalódott volt, az egész szezonra azonban büszkén tekint vissza. Szemerey Zsófi, a Rába-parti klub kapusa a vereséget követően még nem találta a magyarázatot. Az neki is talány, miért nem tudtak jobb teljesítménnyel kirukkolni az MVM Dome-ban.

A győztes Metz csapatának magyar irányítója, Vámos Petra azt emelte ki, hogy az egész évben rengeteget dolgoztak ezért a sikerért, folyamatosan próbálgatták, hogy mi lehet a megfelelő formáció a legjobb csapatok ellen. Mint fogalmazott,

Emmanuel Mayonnade vezetőedzőnek szinte teljesen a nulláról kellett új csapatot építenie, a szezon legfontosabb részére azonban mind mentálisan, mind játékban elérték a legjobb állapotot, formát.

A Metz másik magyar játékosa, Albek Anna szerint a döntőben nagyon stabilan tartották magukat a megbeszéltekhez. Úgy véli, sokszor sikerült elbizonytalanítaniuk a győrieket, amikor pedig jó szériába kerültek, annyi energia felszabadult bennük, hogy az vitte őket egészen a meccs végéig. „Örök emlék és örök élmény lesz az a hétvége, ami az életem végéig elkísér. A döntő előtti megbeszélésén az edzőnk azt mondta, hogy tíz év múlva senki sem fog emlékezni arra, hogy az elődöntőben ki nyert, viszont húsz év múlva is emlékezni fog mindenki arra, hogy a döntőt ki nyeri meg, és ez így is van” – fogalmazott Albek Anna.

(A cikk Farkas Dávid interjúi alapján készült.)

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Kezdőlap    Sport    „Egy meccsel hamarabb kellett volna Győrbe jönnie” – a győztes ellenfél beállóját dicsérte a korábbi kapitány a BL-döntő után

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„Egy meccsel hamarabb kellett volna Győrbe jönnie” – a győztes ellenfél beállóját dicsérte a korábbi kapitány a BL-döntő után

„Egy meccsel hamarabb kellett volna Győrbe jönnie” – a győztes ellenfél beállóját dicsérte a korábbi kapitány a BL-döntő után

Hajdu János szerint a Metz női kézilabdacsapata 40 percen át uralta a Győr elleni BL-döntőt, a beálló körüli játékot pedig különösen jól megszervezték a végül aranyérmes franciák. A döntő után a győri csapatból Fodor Csenge és Szemerey Zsófi, míg a Metz együteséből Vámos Petra és Albek Anna is nyilatkozott az InfoRádiónak.
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