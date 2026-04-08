2026. április 8. szerda
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az irûni háborúval kapcsolatban a washingtoni Fehér Házban 2026. április elsején.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alex Brandon

Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Az Egyesült Államok elnöke szerint Irán a béke felé mozdul, ami új korszak kezdetét jelentheti a térségben. „Nagy pénzek fognak megmozdulni” – ígérte.

„Nagy nap a világ békéjéért! Irán azt szeretné, hogy ez megtörténjen, elegünk van! Ugyanígy mindenki másnak is!” – írta Donald Trump a közösségi oldalán.

Az amerikai elnök bejegyezése szerint az Egyesült Államok segíteni fog a Hormuzi-szorosnál kialakult forgalmi torlódások kezelésében. „Rengeteg pozitív fejlemény következik.

Nagy pénzek fognak megmozdulni, és Irán megkezdheti az újjáépítési folyamatot”

– tette hozzá.

Donald Trump szerint pont úgy fognak történni a dolgok, ahogy az Egyesült államokban, és ez elhozhatja a Közel-Kelet aranykorát.

Mint arról korábban beszámoltunk, magyar idő szerint nem sokkal éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy kéthetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.

Híradások szerint Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök közbelépése vette rá a feleket arra, hogy két hétre abbahagyják a harcot. Abbasz Arakcsi iráni külügyminiszter – a rezsim egyik mérsékeltebb és pragmatikusabb tagja – úgy fogalmazott: ha leállnak az Irán elleni támadások, akkor két hétre országa is leállítja a szomszédos országok elleni csapásokat és engedni fogja a hajók biztonságos átjutását a Hormuzi-szoroson.

A közvetítés eredményeképp Trumphoz eljuttatták Irán 10 pontos tűzszüneti tervezetét, amit ő „jó tárgyalási alapnak” nevezett.

Elemző: az inflációs adat sokkal alacsonyabb, mint bárki várta
A februári 1,4 százalékrók márciusban 1,8 százalékra emelkedett az éves infláció Magyarországon. Az adat azonban még így is kedvező és elmaradt az előzetes várakozásoktól, az elemzők többsége ugyanis 2 százalék feletti áremelkedéssel számolt – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.
Az Egyesült Államok elnöke szerint Irán a béke felé mozdul, ami új korszak kezdetét jelentheti a térségben. „Nagy pénzek fognak megmozdulni" – vázolta.
 

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az Ates ukránbarát partizáncsoport akciót hajtott végre az oroszországi Belgorodban, ezzel megzavarva az orosz hadsereg ellátási láncát. A támadást egy vasútvonal ellen irányították, ezzel megnehezítve a szállítmányokat a kupjanszki frontvonal irányába. A Reuters információi szerint leállt a működés a Nyizsnyij Novgorodi Finomítóban, ami éves szinten 16 millió tonna olajat képes feldolgozni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

A TikTok újabb nagy dobásra készül Európában: az egymilliárd eurós projekt nem mindenkinek tetszik

A TikTok újabb egymilliárd eurós adatközpontot épít Finnországban, ezzel is erősítve az európai felhasználók adatainak helyben történő tárolását.

Iran and US agree two-week conditional ceasefire as Israel launches new strikes on Lebanon

Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

