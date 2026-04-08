Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

„Nagy nap a világ békéjéért! Irán azt szeretné, hogy ez megtörténjen, elegünk van! Ugyanígy mindenki másnak is!” – írta Donald Trump a közösségi oldalán.

Az amerikai elnök bejegyezése szerint az Egyesült Államok segíteni fog a Hormuzi-szorosnál kialakult forgalmi torlódások kezelésében. „Rengeteg pozitív fejlemény következik.

Nagy pénzek fognak megmozdulni, és Irán megkezdheti az újjáépítési folyamatot”

– tette hozzá.

Donald Trump szerint pont úgy fognak történni a dolgok, ahogy az Egyesült államokban, és ez elhozhatja a Közel-Kelet aranykorát.

Mint arról korábban beszámoltunk, magyar idő szerint nem sokkal éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy kéthetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.

Híradások szerint Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök közbelépése vette rá a feleket arra, hogy két hétre abbahagyják a harcot. Abbasz Arakcsi iráni külügyminiszter – a rezsim egyik mérsékeltebb és pragmatikusabb tagja – úgy fogalmazott: ha leállnak az Irán elleni támadások, akkor két hétre országa is leállítja a szomszédos országok elleni csapásokat és engedni fogja a hajók biztonságos átjutását a Hormuzi-szoroson.

A közvetítés eredményeképp Trumphoz eljuttatták Irán 10 pontos tűzszüneti tervezetét, amit ő „jó tárgyalási alapnak” nevezett.