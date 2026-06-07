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Perth, 2016. május 15.A Perth Nemzetközi Repülőtér által közreadott képen a világ legnagyobb légi járműve, az ukrán Antonov An-225 Mrija (Álom) típusú teherszállító repülőgépe landol 117 tonnás rakományával, egy turbinával a nyugat-ausztráliai Perth-ben 2016. május 15-én. A modell 640 tonnás maximális felszálló tömegével jelenleg a világ legnagyobb teherbírású repülőgépe, amely 250 tonna hasznos teher szállítására képes. (MTI/EPA/Perth Repülőtér/Tony McDonough)
Nyitókép: TONY MCDONOUGH

Budapesten landolt az ukránok óriásgépe

Infostart

Leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a világ egyik legnagyobb sorozatban gyártott nehéz szállítógépe, egy Antonov An–124 Ruszlan – számolt be az AIRportal.hu. A gyártó saját flottájához tartozó repülőgép Lipcséből érkezett a magyar fővárosba, rakományának részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Budapesten landolt a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe – írta közösségi oldalán az AIRportal.hu.

Az An–124-esek megjelenése ritkaságnak számít az európai légikikötőkben, mivel a típust kifejezetten túlméretes, nagy tömegű vagy speciális ipari és katonai szállítmányok mozgatására alkalmazzák.

Az Antonov tervezőiroda által fejlesztett, 1982-ben felszállt típus akár 150 tonna hasznos teher szállítására is képes (például komplett járművek, mozdonyok, ipari berendezések).

Kétirányú rakodási lehetőséggel rendelkezik; a ki- és bepakolást felnyitható orr-rész, valamint hátsó rámpa biztosítja.

A 24 kerekű futóműrendszer kialakítása lehetővé teszi a biztonságos üzemeltetést a gyengébb minőségű kifutópályákon is.

A repülőgépcsaládból a valaha épített legnagyobb, An–225 Mrija nevű példány 2022-ben a hosztomeli repülőtéren megsemmisült, így a nemzetközi nehéz légi szállításban jelenleg a Ruszlan modellek látják el a kulcsfontosságú polgári és logisztikai cargo feladatokat – emlékeztet a

Címlapfotónkon az An-225 látható.

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ukrajna

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