Budapesten landolt az ukránok óriásgépe

Budapesten landolt a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe – írta közösségi oldalán az AIRportal.hu.

Az An–124-esek megjelenése ritkaságnak számít az európai légikikötőkben, mivel a típust kifejezetten túlméretes, nagy tömegű vagy speciális ipari és katonai szállítmányok mozgatására alkalmazzák.

Az Antonov tervezőiroda által fejlesztett, 1982-ben felszállt típus akár 150 tonna hasznos teher szállítására is képes (például komplett járművek, mozdonyok, ipari berendezések).

Kétirányú rakodási lehetőséggel rendelkezik; a ki- és bepakolást felnyitható orr-rész, valamint hátsó rámpa biztosítja.

A 24 kerekű futóműrendszer kialakítása lehetővé teszi a biztonságos üzemeltetést a gyengébb minőségű kifutópályákon is.

A repülőgépcsaládból a valaha épített legnagyobb, An–225 Mrija nevű példány 2022-ben a hosztomeli repülőtéren megsemmisült, így a nemzetközi nehéz légi szállításban jelenleg a Ruszlan modellek látják el a kulcsfontosságú polgári és logisztikai cargo feladatokat – emlékeztet a

Címlapfotónkon az An-225 látható.