Stafétaátadás az Ökumenikusoknál – Gáncs Kristóf: ha felül tudunk emelkedni a megosztottságon, sokkal többre vagyunk képesek

Lehel László alapító elnök a 25. évi beszámoló elfogadása után adta át a stafétabotot. Arra a kérdésre, hogy ez összefüggésben áll-e a kormányváltással bármilyen szálon vagy tervezett folyamat volt, Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új elnöke azt mondta: „azt hiszem, hogy a kettő egyszerre igaz. 35 évről van szó, 1991-ben alakult az Ökumenikus Segélyszervezet, és azóta Lehel László építette és vezette ezt a szervezetet. De

már évekkel ezelőtt elkezdődött a tervezett generációváltás.

Anélkül, hogy mondanék életkorokat, a kettőnk között 35 év van, tehát időszerű volt, hogy előbb-utóbb megtörténik a stafétaátadás” – mondta az új elnök, aki az átadás-átvétel folyamatáról is beszélt.

„Először elnökhelyettes lettem, utána az elmúlt két évben ügyvezető igazgatóként már én végeztem az operatív irányítást, és az idei 35., ünnepi közgyűlés tűnt olyan pillanatnak, amikor megtörténhetett ez a stafétaátadás. De közben társadalmi változások is voltak, többek között kormányváltás is történt, ami tovább erősítette ezt a pillanatot” – fogalmazott.

Egy kormányváltás fontos egy olyan szervezet életében, amely egyszerre sok minisztériummal, területtel dolgozik együtt a nemzetközi és a hazai munkában. Egy ilyen nagy váltás nyilván egy újfajta építkezést jelent, egy új stratégiai időszakot, és ilyenkor talán jó pillanat lehet az, hogy tiszta lappal indul a szervezet, és egy új vezetővel kezdhesse meg a kapcsolatépítést – tette hozzá.

A szervezetnek nagyon sok olyan programja van, amelyeket még az előző kormánnyal, kormányokkal kezdtek el csinálni. A 35 év azért megtanítja egy szervezetnek, hogy a mindenkori kormánnyal kell együttműködni.

„Egy segélyszervezet, aminek az van a nevében, hogy ökumenikus, és ez a legfontosabb alapértéke, az olyan értékekkel kel és fekszik minden nap, olyan értékek alapján működik, amelyek messze felette állnak a politikai megosztottságnak”

– mondta Gáncs Kristóf

„Maga az ökumenikus érték szerintem kevéssé hangsúlyos ma a társadalomban. Nekem nagyon sokat jelent személyesen is, hiszen evangélikus lelkész családból jövök, a feleségem református, katolikus egyetemre jártam és folytathatnám. Én egész életemben azt tapasztaltam meg, hogy amikor felül tudunk emelkedni a megosztottságon, akkor sokkal többre vagyunk képesek” – fogalmazott, hozzátéve: ez így van az Ökumenikus Segélyszervezet esetében a politikával is.

„Nagyon sok esetben tapasztaltuk meg, hogy akár több politikai oldal és több szektor is össze tud fogni.

Nemcsak felekezeti különbségeket jelenthet az ökumenizmus, hanem azt is, hogy felülemelkedünk a megosztottságokon,

és így magának a segélyszervezetnek az értékei átíveltek sok-sok kormányzati időszakon és kormányon” – mondta.

„Most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még egy picit ködben autózik mindenki. Látjuk a következő lépéseket, talán már lassan azt is látjuk már, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, hol sok az ismerős arc, hiszen kis ország vagyunk, és a szakmából érkező államtitkárokat azért ismerjük, a vezetők között sokan vannak olyanok, akár a miniszterek között is, akikkel dolgoztunk korábban a vállalati szektorban vagy máshol. Az Ökumenikus Segélyszervezetet ismerik, de talán most még nem lehet arról beszélni, hogy a kormányzatnak a top 10 teendője között lenne, hogy a segélyszervezetekkel is felvegye a kapcsolatot. A magunk részéről megvan a nyitottság, és nem egy terület, hanem sok terület az, ahol mi kapcsolódunk a mindenkori kormányzathoz„ – mondta az Inforádió Aréna című műsorában Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új elnöke”

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.