2026. április 8. szerda Dénes
Nyitókép: Getty Images

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Infostart / MTI

Az eurót szerda reggel hét órakor 376 forint alatt jegyezték.

Jelentősen erősödött a forint árfolyama, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kéthetes tűzszünetet kötöttek Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban.

A fejlemények hatására erőteljesen drágult a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót szerda reggel hét órakor 375,59 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 381,84 forintnál. A dollár jegyzése 321,72 forintra süllyedt 330,02 forintról, a svájci franké pedig 412,72 forintról 407,32 forintra gyengült.

Az euró árfolyama 1,1677 dollárra erősödött a kedd esti 1,1572 dollárról.

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

