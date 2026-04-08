Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Jelentősen erősödött a forint árfolyama, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kéthetes tűzszünetet kötöttek Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban.

A fejlemények hatására erőteljesen drágult a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót szerda reggel hét órakor 375,59 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 381,84 forintnál. A dollár jegyzése 321,72 forintra süllyedt 330,02 forintról, a svájci franké pedig 412,72 forintról 407,32 forintra gyengült.

Az euró árfolyama 1,1677 dollárra erősödött a kedd esti 1,1572 dollárról.