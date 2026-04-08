Iráni tűzszünet: megszólalt a síita állam elnöke

Az X-en közzétett üzenetében Maszúd Pezeskján kiemelte Irán a háború első napján megölt legfelsőbb vezetőjét, Ali Hameneit, hangsúlyozva, hogy a megállapodás „az ő mártíromságának gyümölcse”, valamint mindenki másé is, aki a harcok sújtotta területen helytállt.

Mint mondta, a megállapodás az egység és a társadalmi összefogás új fejezetének nyit utat.

Az iráni nép mától egységben van; akár a diplomácia, akár a védelem terén, akár az utcákon, akár a közösség szolgálatában – szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be a kéthetes tűzszünetet Iránnal. A megállapodás értelmében erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.