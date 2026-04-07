2026. április 7. kedd
Iráni nõ megy a katari központú al-Arabíja pánarab hírtelevízió teheráni épületénél, amelyet rakétacsapás ért 2026. március 29-én. Izrael és az Egyesült Államok egy hónapja indított összehangolt hadmûveletet Irán ellen. Irán válaszul rakétatákal támadja Izraelt és a térségbeli amerikai támaszpontokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Iráni válság – Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A háború elől menekülők csak egy kisebb részét tehetik ki annak a migrációs hullámnak, amely feltehetőleg Iránból a közeli jövőben elindul; a háború befejeződése fékezni tudná a folyamatot, de van egy réteg a 90 milliós országban, amely még össze tud szedni annyit, hogy útnak induljon egy jobb élet reményében – vélekedett az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint iráni menekültáradattól retteghet Európa.

Sayfo Omar, az intézet kutatási vezetője az InfoRádióban elmondta, az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége állítása szerint ha csak a 90 milliós Irán lakosságának a 10 százaléka el kényszerülne hagyni az otthonát, már az elviselhetetlen nyomás alá helyezné az európai országokat.

„Általában Szíria példáját szokás említeni, ahonnan az elmúlt időszakban, pontosabban a háború tizenöt évében mintegy hatmillió ember hagyta el a hazáját. Irán esetében ha csak 10 százalékról beszélünk, az már 9 millió főt jelent, ami jelentősen túlterhelné a környező országokat, és biztosra vehetjük, hogy nagyon sokan Európa felé vennék az irányt” – állapította meg a kutató.

Arra a felvetésre, mely szerint Irán Törökországgal 560 kilométeren határos, amely alapján akár arra is elindulhat több millió ember, azt mondta, Törökország már felmondta a maga „Willkommenskulturját”, adott esetben lezárná a határait; Sayfo Omar felidézte: amikor a szíriai háború elkezdődött, Recep Tayyip Erdogan menedéket ígért a szíriai állampolgároknak, de azóta ennek „megitta a levét a török elnök”, nőtt a társadalmi és a politikai feszültség.

„Az 560 kilométeres határszakaszon már 204 kilométeren épített határzár van az iráni határon, további 91 kilométeren épül ugyanez, a többi rész pedig gyakorlatilag hegyvidék. Mindez nem azt jelenti, hogy nem lehet átjutni ezen a határzáron,

hiszen végső soron itt egy nagyon hosszú szakaszról van szó, és ha az igény megvan rá, az embercsempészek megtalálják az utat, hogy átjuttassák az ügyfeleiket” – vetette fel.

Európában a németek aggodalma hallatszik talán a leghangosabban, a kutató által ismert legutóbbi felmérések alapján a németek 73 százaléka gondolja úgy, hogy Németország a mostani helyzetében már nem tudna megbirkózni egy iráni menekültválsággal.

A szám szerinte a többi európai országban is hasonló lenne, emiatt az európai kormányok igyekeznek is valamilyen módon távol tartani ezt a problémát.

Összességében a háború gyors lezárása jelenthetne szerinte megoldást, illetve a probléma mérséklését, „a migrációs kedvet”, de talán ennél is nagyobb probléma, hogy a háború inkább apropója a migrációnak, nem oka.

„Az emberek többsége valójában nem a háború elől érkezik az országból.

Irán gazdasága katasztrofális helyzetben van, már a háború előtt is a 92 millió lakóból 28-30 millió volt a Világbank tavalyi adata szerint, aki lesüllyedő stádiumban volt, tehát valamikor a középosztályhoz tartozott, de elvesztette a megélhetését.

Gyakorlatilag ez a legmobilisabb réteg a migráció szempontjából, hiszen ők azok, akiknek jellemzően még van valamiféle tartalékuk, amit összeszedhetnek ahhoz, hogy új életet kezdjenek, vagy hogy első körben kifizessék az embercsempészeket. Félő, hogy az iráni háború lezárulásával a gazdaság továbbra sem áll helyre, a feszültség továbbra is megmarad, nem lesz politikai rendeződés, és az elhúzódó válság nyomán milliók dönthetnek úgy, hogy elindulnak Európa felé” – foglalta össze Sayfo Omar.

Kutató: a leszakadó középosztály indulhat el Európa felé
Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?

Vélhetően elértük az infláció mélypontját, márciusban már gyorsulhatott az áremelkedési ütem – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. A friss adatokban már benne lehet a közel-keleti háború hatása is, bár az üzemanyagok védett ára egyelőre tompíthatja a folyamatot. Ennek ellenére a szakértők többsége szerint ez a kegyelmi állapot nem tarthat sokáig, az év végére megint akár az 5%-ot is közelítheti az áremelkedési ütem.

Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra

Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

