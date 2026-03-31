INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jeruzsálem: halál a terroristákra!

Az izraeli parlament, a kneszet elfogadta a terroristák halálbüntetéséről szóló törvényt.

A százhúsz képviselőből álló kneszet hétfő este 62 képviselő támogatásával, 48 ellenzésével, egy tartózkodás mellett fogadta el második és harmadik olvasatban a törvényt.

A szöveg azt mondja ki, hogy halálbüntetés szabható ki arra a terroristára, aki embert öl "azzal a szándékkal, hogy megszüntesse Izrael létezését". A jogszabály szerint a bíróság akkor jogosult életfogytiglani börtönbüntetést kiszabni a halálbüntetés helyett, ha "különleges indokokat" vagy "rendkívüli körülményeket" talál.

A törvény egyes pontjait ellenezte a hadsereg, a nemzetbiztonsági tanács, az igazságügyi minisztérium és a külügyminisztérium.

A törvényjavaslatot a Zsidó Erő nevű, szélsőségesen nacionalista párthoz tartozó Limor Szon Har-Melech és a Likud párthoz tartozó Nisszim Vaturi nyújtotta be. Indítványuk alapján a bíróság akkor is kiszabhat halálbüntetést, ha az ügyészség nem kérte, és nem szükséges hozzá a bírák egyhangú döntése sem. A törvény nem vonatkozik a Hamász palesztin iszlamista szervezet azon tagjaira, akik 2023-én október 7-én terrortámadást követtek el Izrael ellen, mivel számukra külön bíróság létrehozását tervezik.

A törvénnyel szemben az igazságügyi minisztérium képviselője arra figyelmeztetett, hogy a halálbüntetés Ciszjordániában civil jogszabályban való bevezetése jogi szempontból "nagyon problematikus".

A hadsereg szerint a törvény ellentétes olyan nemzetközi egyezményekkel, melyekhez Izrael csatlakozott, s a külügyminisztérium szerint az abban létrehozott módosítások nem oldják meg a nemzetközi jogi és diplomáciai problémákat. Az izraeli nemzetbiztonsági tanács is ellenezte a törvény elfogadását.

A jogszabályt Benjámin Netanjahu nyomására enyhítették

annak érdekében, hogy kezeljék az alkotmányellenesnek vagy nemzetközi jogba ütközőnek tartott részeket. Eltörölték annak kötelezettségét, hogy a ciszjordániai lakosokat kizárólag katonai bíróságokon ítéljék el. Emellett a bírák mérlegelési jogkört kaptak, és törölték azt a kitételt is, amely minden Izraelben élő vagy tartózkodó személy elleni támadásra kiterjesztette volna a jogszabály hatályát.

„Megértük ezt a pillanatot. Izrael ma megváltoztatja a játékszabályokat: aki zsidókat gyilkol, az nem fog tovább élni és börtönkörülmények között élvezni az életet" - üdvözölte a törvény megszavazását Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter.

„Ez a törvény szégyen, a tartalma és elfogadásának módja miatt is, egy romlott politikai alku eredménye" - mondta róla Gilád Karív, a Demokraták nevű ellenzéki párt képviselője, és közölte, hogy a jogszabály több rendelkezése alkotmányellenes, és a kérdést a Legfelsőbb Bíróság elé kívánják vinni.

A Polgárjogi Egyesület nevű jogvédő szervezet már benyújtotta első keresetét a törvény ellen.

Beadványuk szerint a törvény "fordított arányt teremt a halálbüntetés súlyossága és annak kiszabhatósága között", és valójában a palesztinokra irányul, valamint két külön, katonai és polgári jogrendszert hoz létre, s ezzel súlyosan sérti az élethez, az emberi méltósághoz, a tisztességes eljáráshoz és az egyenlőséghez való jogot. A Zulat nevű emberi jogi intézet szerint a törvény "faji megkülönböztetésen alapul, és a modern történelem legsötétebb rendszereit idézi".

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország

Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker attacked in Dubai

