Kapu Tibor: egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra

Kapu Tibor kutatóűrhajós, a HUNOR (Hungarian to Orbit) Magyar Űrhajós Program tagja azt mondta, hogy rengeteg lehetőséget jelent a személyes jelenlét a nemzetközi konferencián, mivel találkozni lehet azoknak a cégeknek a képviselőivel, akik az európai űripar jövőjét írják. Hozzátette: bemutathatjuk nekik azokat a magyar cégeket, amelyeknek termékeit már alkalmazták űrutazás során.

Kapu Tibor ennek kapcsán kifejtette, hogy a tervek szerint Münchenben létrehoznak majd egy űrkompetencia-központot, ahol a jelentősebb űripari cégeket összpontosítják.

Kapu Tibor arról is szót ejtett, hogy

egyre nagyobb esély van rá, hogy az amerikai Artemis program keretében magyar űrhajós is eljusson a Holdra.

Öt-tíz éven belül rendszeresek lesznek a Hold-küldetések, és ebben Magyarországnak részt kell vennie – hangsúlyozta. A magyar űrhajós úgy fogalmazott, hogy hatalmas büszkeség és hatalmas felelősség lenne, ha rá esne a választás, és gondolkodás nélkül igent mondana.

A Munich Space Summitra 2026. március 23. és 27. között kerül sor. A rendezvény platformot kínál az innovációhoz, a nemzetközi együttműködéshez űrszakértők, kutatóintézetek, vállalatok és startupok között. A rendezvény védnöke a bajor gazdasági, fejlesztési és energiaügyi minisztérium.