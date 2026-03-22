Nagyot ment az AfD a választáson, de egy miniszter vezetheti Rajna-vidék-Pfalz tartományt

Akárcsak a baden-württembergit, a mostani szavazást is rendkívüli érdeklődés előzte meg. Nem csupán a tartományi, hanem az országos hatások miatt is, különös tekintettel arra, hogy mindkettő eredménye egyben a tavaly májusban hivatalba lépett, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló nagykoalíció eddigi teljesítményének értékelését is tükrözte.

Az első számú „érintett” Friedrich Merz kancellár, aki külpolitikai aktivitása ellenére csaknem egy év után is felettébb népszerűtlen a lakosság körében.

Baden-Württembergben a CDU igencsak leszerepelt, amin Rajna-vidék-Pfalzban némelyest sikerült javítani. A tartományban ugyanakkor tovább folytatta mélyrepülését az SPD, amely két héttel ezelőtt csak egy hajszállal jutott be a stuttgarti parlamentbe.

Az exit poll eredmények nyomán ismertté vált első, immár a nem hivatalos végeredményt is előrejelző adatok szerint a CDU a szavazatok 30 százalékát szerezte meg, és a 101 fős helyi parlamentben 36 mandátummal rendelkezhet majd. A szociáldemokraták 26,4 százalékkal – 9,2 százalékot veszítve – 31 képviselői helyhez juthatnak.

Az AfD „tarolt”. A párt tartományi parlamenti választásokon most szerepelt a legjobban, folytatva a két héttel ezelőtti sikerét. Alice Weidel, a párt társelnöke – ténylegesen első számú vezetője – a ZDF-nek nyilatkozva kiemelte, hogy az AfD minden korábbi tartományi választási rekordot megdöntött.

Pártja a voksok 20 százalékát szerezte meg, több mint megkétszerezve az öt évvel ezelőtti eredményét. A törvényhozásban ezzel 24 mandátumhoz jut.

A mainzi törvényhozásba bejutottak még a Zöldek, a párt a voksok 8,3 százalékát szerezte meg, ami 10 képviselői helyet jelent.

A nagy vesztes ezúttal is a liberális FDP. A jóval 5 százalék alatt eredménnyel Baden- Württemberg után a mainzi parlamentből is kiesett. A másik vesztes a Szabad Választók (Freie Wähler) pártja, a tömörülés szintén búcsúra kényszerült.

A vasárnapi eredmény nyomán a 101 fős, már csak négypárti helyi parlament a CDU és az SPD koalíciójára „ítéltetett”. Az AfD-vel ugyanis sem a konzervatívok, sem a szociáldemokraták nem hajlandók koalíciót alakítani.

A tartomány új miniszterelnöke 35 év után ismét kereszténydemokrata politikus lesz, mégpedig az 50 esztendős Partick Schnieder személyében. Schnieder egyébként a szövetségi kormány közlekedési minisztere.

Az esélyesnek tartott szociáldemokrata Alexander Schweitzer eddigi tartományi miniszterelnök csak „másodhegedűs” lehet.

Baden-Wüttemberggel és Rajna-vidék- Pfalz-cal véget ért az idei tartományi választások első „félideje”. Folytatás szeptemberben, két, az egykor az NDK-hoz tartozott Sász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában, valamint az önálló tartománynak számító Berlinben.

Különösen az első kettőben az AfD előrejelzések szerint fölényes, 30 százalék feletti győzelemre számíthat, ami elemzők szerint a többi párt számára a további „kiközösítést” is felettébb megnehezítheti.

A nem hivatalos rajna-pfalzi végeredmények a késő éjszakai órákra várhatók.