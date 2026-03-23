„Ezt én rontottam el” – soha nem látott fordulat Münchenben

Dominik Krause 56,4 százalékot, Dieter Reiter 43,6 százalékot szerzett.

A bajor tartományi főváros vezetőjét 1948 óta szinte folyamatosan a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) adta, csak 1978 és 1984 között volt a városnak a Keresztényszociális Unió (CSU) színeiben megválasztott főpolgármestere.

Krause a választási eredmények ismertetésekor támogatói előtt megköszönte a bizalmat, és azt mondta: „nagyon megtisztelő” számára a győzelem. Kampányában elsősorban a lakhatási válság, a magas bérleti díjak és a várospolitikai megújulás kérdéseire helyezte a hangsúlyt.

A választást befolyásolta, hogy leköszönő polgármester, Reiter éveken át juttatásokat kapott a Bayern München labdarúgóklub egyik testületében betöltött tisztségéért anélkül, hogy ehhez megszerezte volna a szükséges városi jóváhagyást. A ügy kezelése miatt bírálatok érték, és végül lemondott a klubnál betöltött pozícióról.

A 2014 óta hivatalban lévő Reiter már a szavazatszámlálás közben bejelentette, hogy visszavonul a politizálástól. „Ezt én rontottam el” – mondta, hozzátéve: megtiszteltetés volt számára a város vezetése.

Az első fordulóban, március 8-án Reiter még 35,6 százalékos aránnyal vezetett a 29,5 százalékos támogatást szerző Krause előtt.