Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Az argentin elnök hangsúlyozta, hogy Európának vissza kell nyernie a saját történelmébe vetett bizalmát, maga mögött kell hagynia az állandó bűntudatot, és ezen az úton Magyarországnak központi szerepe lehet, Orbán Viktor pedig az egyik legmeghatározóbb és legbátrabb hang lehet, amely Európát visszavezeti a helyes útra.

Javier Milei beszéde elején kiemelte: Magyarországot és Argentínát a szabadság szeretete fűzi össze.

Azt mondta: a politikai döntéshozatalok során az elsődleges szempont mindig az erkölcs kell, hogy legyen, a második a gazdasági hatékonyság és csak az utolsó a politikai haszon. Számos ország szenvedett attól, hogy a politikusok arroganciája miatt a politikai haszonszerzés került az első helyre a döntéshozatal során. Példaként említette a Szovjetuniót, Kubát és Argentína elmúlt 100 évét. Ezekben a rendszerekben a szabadságot feláldozták az állítólagos hatékonyság oltárán, valójában azonban a politikai haszon érdekében.

A jelenlegi brüsszeli vezetést kritizálva kiemelte: valahányszor az európai politika rossz döntést hozott, azt mindig valamilyen nemes cél nevében tette. Ez azonban egy trükk, egy átverés, mert a nemes cél mögött valójában konkrét politikai számítás húzódik. Minden támogatás egy megvásárolt szavazat, minden nyitott határ egy kibővített választói névjegyzék - jegyezte meg.

Amikor a hatalom elvesz azoktól, akiknek több van, hogy a szegényeket támogassa, megsérti a magántulajdont. A gazdaságot egy tortához hasonlítva azt mondta: arra koncentrálnak, hogy kinek mekkora szelet jár a tortából, ahelyett, hogy a torta növelésére összpontosítanának. A migráció pedig válogatás nélkül növeli a tortából részesülők számát anélkül, hogy bármilyen hozzájárulást követelne cserébe. Ezzel becsapják azokat a polgárokat, akik sok éven át fizették az adókat, és ezért viszonzásul egy összeomló rendszert kapnak.

Ennek eredményeként Európa stagnál, jogállamiság nélkül maradt, és ma már nyilvánvaló, hogy vezetőinek politikai hitelessége is nulla. Ma a világrend átalakulásának a tanúi vagyunk, a morális iránytű nélküli globális együttműködés korszaka véget ért. Magyarország és Argentína pedig két olyan ország, amelyek nyitottak a változásra.

Alice Weidel, az Alternative für Deutschland (AfD) társelnöke arról beszélt: a CPAC a szabadság fáklyájaként bevilágítja Európát, újjáélesztve a reményt milliók szívében.

Hangsúlyozta, hogy Európa útelágazódáshoz ért, mint az apokalipszis lovasai jelennek meg az őt fenyegető erők, mint a háború és az erőszak.

Kitért arra: az európai civilizáció három pilléren nyugszik: a görög filozófia eszméin, Róma államalapításán és a keresztény hagyományokon. Ezekből a gyökerekből származnak azok az értékek, amelyekben szentül hiszünk, mint az állampolgárok jogai, a gondolkodás-, a szólás- és sajtószabadság, az önmeghatározás jelentősége mind az egyén, mind a nemzet számára, a család védelme, a magántulajdon tisztelete és a szabadpiaci verseny tisztelete - sorolta. Hozzátette: a szuverén demokratikus nemzetállam az egyetlen keret, amelyben ezek a nyugati értékek valóban virágozhatnak.

Beszélt arról is: a németek és a magyarok ismerik a szabadság árát, és a németek soha nem felejtik el a magyaroknak, hogy ott voltak a frontvonalban, amikor ők letépték a kommunista diktatúra láncait a nyakukról.

Kijelentette: ma a szabadság és az önmeghatározás ismét támadás alatt áll, de a veszély nem kívülről, hanem belülről fenyeget, és mivel a jó szándék maszkját viseli, ördögien veszélyes. Az Európai Unió vezetői elárasztják országainkat illegális bevándorlókkal, lakhatást biztosítsanak nekik, miközben robbanásszerűen terjed a bűnözés, a terrorizmus és megjelenik az iszlám extrémizmus. Ezáltal pedig "ellopják az európai nemzeteink lelkét".

Apokaliptikus pánikot gerjesztenek a klímaváltozás miatt, és a pánikot arra használják, hogy tönkretegyék az ipart és az energiabiztonságot. Milliárdokat biztosítanak a korrupt ukrán rezsim számára, hogy elhúzódhasson egy háború, amely nem a miénk.

Folyamatos háborút hirdettek a szólásszabadság ellen, üldözik a pártokat, amelyek a saját népük érdekeit helyezik előtérbe, és még attól sem riadnak vissza, hogy beavatkozzanak a nemzeti választásokba - sorolta.

Brüsszelben azt hiszik, hogy az európai emberek türelme végtelen, de tévednek. Erre bizonyíték az AfD egyre erősödő népszerűsége, és az a sziklaszilárdságú támogatás, amelyet a magyar emberek biztosítanak Orbán Viktornak - tette hozzá Alice Weidel.

Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke szerint az elmúlt években Magyarország egy ragyogó fénysugár volt a sötétségben, amely példát mutatott Európának. Magyarország a szabadság, a szuverenitás, a biztonság hazája, hűséges őrzője a nyugati civilizációnak.

Az ellenségeink viszont végezni akarnak a Fidesszel és Orbán Viktorral, mert falat jelentenek az Európai Bizottsággal szemben, amely elszegényíti a családokat, és amely nem védi meg a határokat. Brüsszel a globalizmus "utolsó bunkere", de el fogjuk foglalni ezt a bunkert, mert a magyarok kijelölték az utat, megmutatva egy szuverén Európa lehetőségét, ahol a népek kezében van a döntés.

Kulcsfontosságúnak nevezte a magyarországi áprilisi választást, mert meglátása szerint, ha Orbán Viktor nem nyer, Magyarország elsüllyed abban a mélységes szakadékban, amelyet az Európai Bizottság alakított ki, és amelybe már számos ország, így Spanyolország is belezuhant.