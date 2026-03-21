A politika Messijét fogadta Orbán Viktor

"Isten hozta Javier Milei elnök urat Budapesten!" - írta a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a Karmelita kolostorban.