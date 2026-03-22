Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet”

Orbán Viktor a rendezvényen köszönetet mondott Hódmezővásárhelynek a 36 éves politikai hűségért, kiemelve, hogy a város a demokratikus átmenet kezdete óta polgári-keresztény képviselőt küld a parlamentbe.

Czirbus Gábort méltó jelöltként ajánlotta a választóknak, és nyíltan szavazásra szólított fel mellette.

Az országos kampány állásáról szólva Orbán elmondta, hogy az első hét eltelt, és megítélése szerint a kormánypárti békemenet fordulópontot hozott – olvasható az Index tudósításában.

A magyar választók jellemzőjeként írta le, hogy az utolsó pillanatban döntenek és nyilvánulnak meg – ebből a fideszes tábor aktivizálódására következtetett.

Arról számolt be, hogy Fejér és Pest megyében is járt, és mindenütt a Fidesz–KDNP jelöltjei vannak fölényben.

A kampány céljának a 2022-es szövetség megújítását és az ország teljes lefedését jelölte meg. Az ellenzékkel szemben azt a különbséget hangsúlyozta, hogy míg a Tisza Párt szerinte mindenkit ócsárol és lekezeli a választókat, addig a kormányoldal az ország ügyeiről kíván beszélni.

Arra intette a megjelenteket, ne engedjék, hogy a düh elvakítsa őket, mert „egy haza jövőjét dühre építeni nem lehet”. A választást komoly döntésnek nevezte, amelyet higgadtan kell meghozni.

A háború témájára térve emlékeztetett arra, hogy az előző választás előtt egy hónappal tört ki az orosz–ukrán háború, és az elmúlt négy év egészét annak árnyékában kellett végig élni. Felidézte, hogy 2022-ben vállalta: Magyarországot kívül tartja a fegyveres konfliktuson. Kijelentése szerint ezt a vállalását teljesítette – sőt, a kormány nemcsak a háborúból maradt ki, hanem Magyarországot Európa legbiztonságosabb országaként tartotta meg. Gazdasági érvként hozzátette, hogy miközben az Európai Unió számos tagállamában gyárakat zárnak be, Magyarországon ez nem következett be.

Elmondása szerint a háborús időszak ellenére a kormány visszaállította a 13. havi nyugdíjat, és ígéretet tett a 14. bevezetésére is. A fiatalok lakáshoz jutásával kapcsolatban kijelentette, hogy ma Magyarországon lehet a legolcsóbban saját otthont szerezni az Európai Unión belül.

„Az apa férfi, az anya adómentes”

A demográfia kapcsán hangsúlyozta: gyerekek nélkül nincs jövő. A családokat összetartó szerepükért az anyákat emelte ki, és ismertette a vonatkozó kedvezményt: aki legalább két gyermeket szül, nem fizet személyi jövedelemadót. Tömören fogalmazta meg az alapelvet: az apa férfi, az anya adómentes.

A családtámogatási logikát magyarázva Orbán kifejtette: igazságtalan, ha egy anya életszínvonala azért csökken, mert gyermeket vállal. A kormány megoldása erre a célzott adócsökkentés, amelynek célja, hogy a gyermekvállalás ne járjon anyagi visszaeséssel.

Elmondta, hogy a háborús időszak ellenére Magyarország közvagyona megduplázódott, és az ország deviza tartaléka történelmi csúcson áll.

Az ukrán menekültek befogadásáról szólva elmondta: amikor az ukránok bajba kerültek, Magyarország feltétel nélkül beengedte őket, kérdések nélkül.

A kormányfő szerint az ország minden kötelezettségét teljesítette – ellátták a menekülteket, ukrán tannyelvű iskolában tanulhattak a gyerekek. Mindezt annak ellenére tette Magyarország – hangsúlyozta –, hogy Ukrajna bezárja a magyarországi magyarok anyanyelvű iskoláit.

Határozottan leszögezte: Magyarország nem tartozik semmivel Ukrajnának, és a jövőben nem támogathatja őt olyan mértékben, amely az ország saját kárára menne. Kijelentette, hogy ez nem Magyarország háborúja – megfogalmazása szerint két szláv nép testvérháborújáról van szó. Ígéretet tett arra, hogy magyar fiatalokat nem küldenek ukrajnai frontra, és az ország nem teszi tönkre magát a konfliktus finanszírozásáért.

Az uniós tagállamokban tapasztalható megszorításokat azzal magyarázta, hogy azok elküldték pénzüket Ukrajnának – Magyarország ezt nem tette, és a jövőben sem fogja megtenni.

A miniszterelnök figyelmeztetett: ha Ukrajna belép az Európai Unióba, Magyarország másnap automatikusan háborús féllé válna Oroszországgal szemben. Ezért szerinte tárgyalásos megállapodásra van szükség, amely minden érintett számára elfogadható – ugyanakkor Ukrajna uniós tagságát ellenezte, arra hivatkozva, hogy az ország szavazati súlya aránytalanul nagy lenne a közös döntéshozatalban.

A háborús finanszírozás mechanizmusát részletezve elmondta: a nyugat-európai országoknak sincs pénzük a konfliktus finanszírozására, ezért hitelből fedezik azt. Két nagyobb kölcsöncsomagra utalt – egy 800 és egy 700 milliárd eurós tételre –, amelyeket szerinte csak akkor kellene visszafizetni, ha Ukrajna győz és Oroszország jóvátételt fizet. Magyarország ezt a konstrukciót megvétózta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ami veszélyben van, az nem a jelenlévők, hanem gyermekeik és unokáik pénze. Szerinte a választás valódi tétje az, hogy ki az, aki nemet tud mondani erre az eladósodási spirálra.