2026. március 20. péntek Klaudia
drón támadás
Öt közel-keleti országban már ott vannak az ukrán drónvadászok

Ukrajna katonai egységeket telepített öt közel-keleti országba az elsődleges fontosságú és polgári infrastruktúra drónok elleni védelmére - közölte Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára pénteken, a térségben tett látogatása után.

Umerov az elmúlt héten az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Katarban, Kuvaitban és Jordániában járt. Elmondta, hogy ukrán egységeket telepítettek ezekben az országokba, és felvázolták a „hosszú távú biztonsági együttműködés” további lépéseit mindegyikükkel.

„Ukrán katonai szakemberek mindegyik országban tevékenykednek a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács koordinációja alatt” – írta az X-en. Hozzátette, hogy

drónelfogó egységeket telepítettek, és „folyamatban van a lefedettségi területek bővítése is”.

Kijev közölte, hogy világszerte egy tucat ország kérte segítségét és tanácsát a nagy mennyiségű, olcsó kamikaze drónok elleni védekezésben, amelyeket Oroszország évek óta vet be Ukrajna ellen, és amelyeket Irán jelenleg a Perzsa-öböl térségében alkalmaz. Umerov szerint a csapatok az ukrán technológiák alkalmazására összpontosítanak a dróntámadások elleni küzdelemben, valamint partnereikkel konzultálnak az ukrajnai háborús tapasztalatokon alapuló légvédelmi megoldásokról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-bejegyzésben közölte, hogy Ukrajna az Egyesült Államoktól megkeresést kapott arra vonatkozóan, hogy nyújtson szakértői támogatást az amerikai hadsereg számára a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében. Hozzátette, hogy azoknak az európai partnereknek a kéréseit is feldolgozzák, akiknek erői ebben a régióban állomásoznak.

„Ukrajna érdekelt az Irán körüli helyzet mielőbbi és megbízható stabilizálásában, mert ennek globális jelentősége van az olaj- és gázpiacok állapota és így az árak alakulása szempontjából, beleértve Európát és Ukrajnát” – jegyezte meg az államfő. Leszögezte, hogy Ukrajnának alapvető álláspontja az is, hogy "elfogadhatatlan bármiféle sikere Oroszország régi szövetségese, az iráni rezsim terrorista tevékenységének". „A világ sehol nem engedheti meg, hogy a terroristák határozzák meg, mi történik az emberekkel és az országokkal” – emelte ki.

Zelenszkij fontosnak nevezte, hogy „Ukrajna globális szerepét a biztonság garantálásában, valamint az ukrán biztonsági szakértelem színvonalát az emberi élet védelmében minden partnere elismeri”.

Az ukrán elnök korábban közölte, hogy eddig 201 ukrán katonai szakértőt küldtek a Közel-Keletre az iráni gyártású Sahíd csapásmérő drónok elleni védekezés segítésére. Ők az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Szaúd-Arábiában és Kuvaitban dolgoznak Ukrajna partnereinek - elsősorban az Egyesült Államoknak - a kérésére. Ezenfelül további 34 ukrán szakember áll készen a kiküldetésre. Zelenszkij ugyanakkor az UNIAN hírügynökség közlése szerint hangsúlyozta, hogy az ukránok arab országokba küldése nem jelenti azt, hogy Ukrajna háborúban áll Iránnal.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megtört a lendület a dubaji ingatlanpiacon, visszaestek a tranzakciók, már vannak árengedmények

Megtört a lendület Dubaj ingatlanpiacán. Az iráni konfliktus hatására visszaestek a tranzakciók, miközben egyre több helyen már árengedmények is megjelentek. Bár a piac nem állt le, az eddigi boom egyik legkomolyabb tesztje zajlik, írja a Reuters.

Ez gyorsan ment: két futam után lemondott az Audi F1-es csapatának vezetője

Azonnali hatállyal távozott posztjáról Jonathan Wheatley, az Audi Forma-1-es csapatának főnöke. A hírek szerint az Aston Martin szerződteti, ahol Adrian Newey helyét veheti át.

Trump calls Nato allies 'cowards' over Strait of Hormuz as energy fears keep oil prices high

The US president called on allies to secure the vital oil shipping lane last week, but said on Tuesday "most" told the US they did not want to get involved.

2026. március 20. 17:18
Futóapplikáció buktatta le, merre jár a Charles de Gaulle anyahajó
2026. március 20. 16:28
Újabb tengerészgyalogosokat vezényel az Egyesült Államok a Közel-Keletre
