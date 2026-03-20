Öt közel-keleti országban már ott vannak az ukrán drónvadászok

Umerov az elmúlt héten az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Katarban, Kuvaitban és Jordániában járt. Elmondta, hogy ukrán egységeket telepítettek ezekben az országokba, és felvázolták a „hosszú távú biztonsági együttműködés” további lépéseit mindegyikükkel.

„Ukrán katonai szakemberek mindegyik országban tevékenykednek a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács koordinációja alatt” – írta az X-en. Hozzátette, hogy

drónelfogó egységeket telepítettek, és „folyamatban van a lefedettségi területek bővítése is”.

Kijev közölte, hogy világszerte egy tucat ország kérte segítségét és tanácsát a nagy mennyiségű, olcsó kamikaze drónok elleni védekezésben, amelyeket Oroszország évek óta vet be Ukrajna ellen, és amelyeket Irán jelenleg a Perzsa-öböl térségében alkalmaz. Umerov szerint a csapatok az ukrán technológiák alkalmazására összpontosítanak a dróntámadások elleni küzdelemben, valamint partnereikkel konzultálnak az ukrajnai háborús tapasztalatokon alapuló légvédelmi megoldásokról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-bejegyzésben közölte, hogy Ukrajna az Egyesült Államoktól megkeresést kapott arra vonatkozóan, hogy nyújtson szakértői támogatást az amerikai hadsereg számára a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében. Hozzátette, hogy azoknak az európai partnereknek a kéréseit is feldolgozzák, akiknek erői ebben a régióban állomásoznak.

„Ukrajna érdekelt az Irán körüli helyzet mielőbbi és megbízható stabilizálásában, mert ennek globális jelentősége van az olaj- és gázpiacok állapota és így az árak alakulása szempontjából, beleértve Európát és Ukrajnát” – jegyezte meg az államfő. Leszögezte, hogy Ukrajnának alapvető álláspontja az is, hogy "elfogadhatatlan bármiféle sikere Oroszország régi szövetségese, az iráni rezsim terrorista tevékenységének". „A világ sehol nem engedheti meg, hogy a terroristák határozzák meg, mi történik az emberekkel és az országokkal” – emelte ki.

Zelenszkij fontosnak nevezte, hogy „Ukrajna globális szerepét a biztonság garantálásában, valamint az ukrán biztonsági szakértelem színvonalát az emberi élet védelmében minden partnere elismeri”.

Az ukrán elnök korábban közölte, hogy eddig 201 ukrán katonai szakértőt küldtek a Közel-Keletre az iráni gyártású Sahíd csapásmérő drónok elleni védekezés segítésére. Ők az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Szaúd-Arábiában és Kuvaitban dolgoznak Ukrajna partnereinek - elsősorban az Egyesült Államoknak - a kérésére. Ezenfelül további 34 ukrán szakember áll készen a kiküldetésre. Zelenszkij ugyanakkor az UNIAN hírügynökség közlése szerint hangsúlyozta, hogy az ukránok arab országokba küldése nem jelenti azt, hogy Ukrajna háborúban áll Iránnal.