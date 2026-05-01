A közleményben kiemelték: az idősebb korosztály pénzügyi helyzete borús képet fest. A válaszadók 51 százaléka legfeljebb havi 300 ezer forintból gazdálkodik. A megkérdezettek 9 százaléka 100 ezer forint alatt, 17 százalékuk 100-200 ezer forintból, minden negyedik (27 százalék) havi 200-300 ezer forint közötti nettó jövedelemmel rendelkezik.

A magasabb jövedelmi kategóriákban a válaszadók 17 százaléka 300-400 ezer forintból, 12 százaléka 400-500 ezer forintból , míg szintén 17 százaléka 500 ezer forint feletti összegből gazdálkodhat havonta.

A felmérésből kiderül, a megkérdezettek többsége borúlátó a jövőt illetően: 35 százalékuk úgy véli, valószínűleg nem lesz elegendő a jövedelme idős korában, további 28 százalék pedig biztosra veszi ezt. Ezzel szemben 34 százalék számít arra, hogy kijön majd a pénzéből nyugdíjas éveikben, és mindössze 3 százalék biztos ebben.

A férfiak és a magasabb végzettségűek körében nagyobb az anyagi biztonságba vetett bizalom.

A válaszadók 56 százaléka egyáltalán nem rendelkezik tartalékkal,

37 százalék kisebb összeget tudott félretenni, míg jelentősebb megtakarítása mindössze 7 százaléknak van – közölték.

A felmérés kitért az időskori lakhatási lehetőségekre is: a megkérdezettek 42 százaléka legfeljebb havi 100 ezer forintot tudna fordítani ilyen célra, 38 százalék 100-200 ezer forint közötti összeget, míg 20 százalék tudna ennél többet áldozni lakhatásra.

A március végén készült reprezentatív felmérés 702, 50 év feletti felnőtt megkérdezésén alapult.