2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
Egy férfi kinyit egy üres pénztárcát.
Nyitókép: Unsplash

Szomorú hír érkezett a nyugdíjasokról

Infostart / MTI

Az 50 év feletti magyarok több mint fele nem rendelkezik megtakarítással, és közel kétharmaduk szerint jövedelme nem lesz elegendő a biztonságos nyugdíjas évekre – derül ki az Irmák és az Europion közvélemény- és piackutató MTI-nek küldött közös, reprezentatív felméréséből.

A közleményben kiemelték: az idősebb korosztály pénzügyi helyzete borús képet fest. A válaszadók 51 százaléka legfeljebb havi 300 ezer forintból gazdálkodik. A megkérdezettek 9 százaléka 100 ezer forint alatt, 17 százalékuk 100-200 ezer forintból, minden negyedik (27 százalék) havi 200-300 ezer forint közötti nettó jövedelemmel rendelkezik.

A magasabb jövedelmi kategóriákban a válaszadók 17 százaléka 300-400 ezer forintból, 12 százaléka 400-500 ezer forintból , míg szintén 17 százaléka 500 ezer forint feletti összegből gazdálkodhat havonta.

A felmérésből kiderül, a megkérdezettek többsége borúlátó a jövőt illetően: 35 százalékuk úgy véli, valószínűleg nem lesz elegendő a jövedelme idős korában, további 28 százalék pedig biztosra veszi ezt. Ezzel szemben 34 százalék számít arra, hogy kijön majd a pénzéből nyugdíjas éveikben, és mindössze 3 százalék biztos ebben.

A férfiak és a magasabb végzettségűek körében nagyobb az anyagi biztonságba vetett bizalom.

A válaszadók 56 százaléka egyáltalán nem rendelkezik tartalékkal,

37 százalék kisebb összeget tudott félretenni, míg jelentősebb megtakarítása mindössze 7 százaléknak van – közölték.

A felmérés kitért az időskori lakhatási lehetőségekre is: a megkérdezettek 42 százaléka legfeljebb havi 100 ezer forintot tudna fordítani ilyen célra, 38 százalék 100-200 ezer forint közötti összeget, míg 20 százalék tudna ennél többet áldozni lakhatásra.

A március végén készült reprezentatív felmérés 702, 50 év feletti felnőtt megkérdezésén alapult.

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. Azóta viszont az olajjal együtt a forint is kapaszkodik vissza és már 365 alatt jár az euróval és 311 környékén a dollárral szemben.

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.

Public told 'be alert, not alarmed' as terror threat level raised after Golders Green attack

Public told 'be alert, not alarmed' as terror threat level raised after Golders Green attack

The UK's threat level has been lifted from "substantial" to "severe" for the first time in more than four years.

