ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.47
bux:
133787.99
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Vízhiány lesz a hosszú hétvégén egy egész lakótelepen a Balaton közelében

Infostart

Szerelési munkálatok miatt időszakos vízhiányra és nyomáscsökkenésre kell készülniük a helybélieknek május első hétvégéjén Veszprémben – tájékoztatott a Bakonykarszt Zrt.

A szolgáltató Veszprémi Üzemmérnöksége az Európa utcában végez halaszthatatlan hálózatjavítási feladatokat - írja a vaol.hu.

A munkálatok miatt május 2-án, szombaton 22 órától várhatóan május 3-án, vasárnap hajnali 5 óráig szünetelhet vagy akadozhat az ivóvízellátás az alábbi területeken:

  • a Szabadság-lakótelepen,
  • a Déli Intézményközpontban,
  • valamint a Videoton Ipari Park területén.

A Bakonykarszt Zrt. közölte, hogy a kieső időszak alatt a lakossági vízigényeket víztartályokkal, illetve vízszállító tartályautóval biztosítják.

A szakemberek azt javasolják az érintett körzetekben élőknek, hogy előre gondoskodjanak tartalék ivóvízről, és az érintett éjszakai órákban ne üzemeltessék a vizet felhasználó háztartási gépeket. A munkálatokkal és az ellátással kapcsolatos aktuális információk a szolgáltató hivatalos felületein követhetők.

Kezdőlap    Belföld    Vízhiány lesz a hosszú hétvégén egy egész lakótelepen a Balaton közelében

karbantartás

veszprém

vízhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt?
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. Azóta viszont az olajjal együtt a forint is kapaszkodik vissza és már 365 alatt jár az euróval és 311 környékén a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ukrán tiszt vallott arról, hogyan zajlik a katonák toborzása a színfalak mögött: elképesztő módszerhez folyamodnak

Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Public told 'be alert, not alarmed' as terror threat level raised after Golders Green attack

The UK's threat level has been lifted from "substantial" to "severe" for the first time in more than four years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 22:02
Felvillanyozó változás a győri Audi-gyárban
2026. április 30. 21:32
Teljes a leendő kormány névsora – a nap hírei
×
×