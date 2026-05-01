Vízhiány lesz a hosszú hétvégén egy egész lakótelepen a Balaton közelében

A szolgáltató Veszprémi Üzemmérnöksége az Európa utcában végez halaszthatatlan hálózatjavítási feladatokat - írja a vaol.hu.

A munkálatok miatt május 2-án, szombaton 22 órától várhatóan május 3-án, vasárnap hajnali 5 óráig szünetelhet vagy akadozhat az ivóvízellátás az alábbi területeken:

a Szabadság-lakótelepen,

a Déli Intézményközpontban,

valamint a Videoton Ipari Park területén.

A Bakonykarszt Zrt. közölte, hogy a kieső időszak alatt a lakossági vízigényeket víztartályokkal, illetve vízszállító tartályautóval biztosítják.

A szakemberek azt javasolják az érintett körzetekben élőknek, hogy előre gondoskodjanak tartalék ivóvízről, és az érintett éjszakai órákban ne üzemeltessék a vizet felhasználó háztartási gépeket. A munkálatokkal és az ellátással kapcsolatos aktuális információk a szolgáltató hivatalos felületein követhetők.