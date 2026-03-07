ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat Tamás
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 4iG hosszú távra szóló, stratégiai jelentõségû nemzetközi együttmûködési- és keretmegállapodásainak aláírásán a Karmelita kolostorban 2026. március 2-án.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: A magyaroknál ez nem működik

Infostart

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást - írta közösségi oldaán a kormányfő, aki videóban üzent az ukrán elnöknek.

A magyar miniszterelnök azt mondja a Facebookra feltöltött felvételen, hogy "a magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni!

Tegnap este a magyarok megüzenték, hogy nem akarnak ukránbarát kormányt és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség! Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel, fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár! - mondta Orbán Viktor a videóban.

Az InfoRádióban Szijjártó Péter pedig arról beszélt, hogy az ukrán elnök szavai azért durvák, mert „ez nyilván személyesen a miniszterelnöknek címzett fenyegetés, de ez igazából Magyarországgal szembeni fenyegetés.

A magyar miniszterelnök Magyarországot vezeti, a magyar emberek akarata alapján megtestesíti ebből a szempontból döntéseiben Magyarország szuverenitását, tehát ez egy Magyarországgal szembeni nagyon durva, nyílt fenyegetőzés, támadás és zsarolás, amit mi nem vagyunk hajlandók elviselni.”

Az esettel kapcsolatban a magyar ellenzéki pártok is megszólaltak. Magyar Péter a Tisza Párt elnöke egyenesen úgy fogalmazott: sem Ukrajna, sem Oroszország nem zsarolhatja a szuverén EU- és NATO-tag Magyarországot.

