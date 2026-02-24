ARÉNA - PODCASTOK
Rendfenntartók járõröznek a mexikói fõügyész hivatalánál Mexikóvárosban 2026. február 23-án. Az elõzõ napon elfogták a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell vezetõjét, az El Mencho néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantest Jalisco mexikói állam fõvárosában, Guadalajarában. A hatósági akcióban heten életüket vesztették, a mûveletben megsebesült bandavezér késõbb belehalt sérüléseibe. Bûnözõi csoportok erõszakkal válaszoltak a katonai akcióra, a hatóságok fokozott riadókészültséget rendeltek el több szövetségi államban.
Nyitókép: MTI/AP/Ginette Riquelme

Szeretője okozhatta vesztét a mexikói drogbárónak – videó

Infostart

Szeretője buktatta le véletlenül Nemesio Oseguera Cervantes-t, ismertebb nevén El Menchót. A drogkartell vezérét a múlt héten likvidáltak a hatóságok. Mexikóban az akció után zavargások törtek ki, rendőrökre támadtak, robbantásos merényleteket hajtottak végre.

A Sinaloa kartellből kivált Cartel Jalisco Nueva Generación vezetőjét, El Menchót a hatóságok pénteken találták meg, a New York Times beszámolója szerint szeretőjén keresztül. A nőt és az őt kísérő férfit amerikai hírszerzési információk segítségével megfigyelték a hatóságok, akik elvezették őket El Mencho rejtekhelyéhez.

A kartellvezér egy Tapalpa nevű város peremvidékén bujkált. Az elfogására indított rendőri, katonai művelet vasárnap kezdődött, a tűzpárbajban El Mencho kísérete tüzet nyitott a mexikói hatóságokra, gépfegyvereket, rakétavetőket is használtak. A kartellvezért már az első tűzharc során eltalálták, megpróbálták kórházba szállítani, de belehalt a sérüléseibe. A vérengzésben 62-en vesztették életüket, de közülük csak 34-en voltak a kartell tagjai, a többiek katonák vagy civilek.

Forrás: El Mencho, mexikói drogbáró - MTI/AP/Amerikai külügyminisztérium

Az Index arról ír, hogy a történtek után Jalisco államban kétezer katonát vezényeltek a térségbe, és több régióban megerősített biztonsági jelenlét maradt érvényben .A mexikói védelmi tárca közlése szerint a Jalisco államban történt támadásokat a drogbáró jobbkeze, „El Tuli” szervezte, aki szintén meghalt, amikor a biztonsági erők megpróbálták letartóztatni. A drogbáró likvidálása után kitört zavargásokban a főügyészség 14 államban indított eljárást, a biztonsági miniszter hét államban legalább 70 ember őrizetbe vételéről számolt be.

Nemesio Oseguera Cervantes 59 éves volt, 15 éve irányította a Jalisco kartellt, 15 millió dolláros vérdíj volt a fején.

Elemző Nagy Márton kijelentéseiről: érdemes beszélni a bankrendszer szerkezetéről
A bankrendszer „veszélyes üzem”, mert a nemzetgazdaság egésze ki van téve a működésének. Ilyen alapon, még ha szokatlan is egy gazdasági minisztertől, de Nagy Mártonnak is „joga van” elemezni a bankrendszer működését – mondta Palkó István, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Varga Mihály az alapkamat csökkentéséről: két fő tényező áll a döntés mögött

Másfél év után változtatott az alapkamaton a Monetáris Tanács

Újabb napot csúszik a Barátság kőolajvezeték újraindítása, Ursula von der Leyen is megszólalt

Ismét későbbre, február 26-ra halasztotta az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját – közölte a szlovák gazdasági minisztérium. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel az orosz támadás során megrongálódott Barátság vezeték javítási munkáit.
 

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Balázs: nem engedünk az ukrán energiazsarolásnak

Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. A nap folyamán Oroszország több platformon is megvádolta Ukrajnát azzal, hogy nukleáris fegyvert akarnak beszerezni nyugati támogatóiktól. Ukrajna sikeres ATAMCS-támadást jelentett Oroszország ellen kora délután, Zelenszkij elnök pedig arról beszélt: az ukrán területek mintegy 80%-a nem rendelkezik ballisztikus rakéták elleni védelemmel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Ezen buknak hatalmas pénzeket a lakásuk miatt a magyarok: sokan bele sem gondolnak

Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

