Szeretője okozhatta vesztét a mexikói drogbárónak – videó

A Sinaloa kartellből kivált Cartel Jalisco Nueva Generación vezetőjét, El Menchót a hatóságok pénteken találták meg, a New York Times beszámolója szerint szeretőjén keresztül. A nőt és az őt kísérő férfit amerikai hírszerzési információk segítségével megfigyelték a hatóságok, akik elvezették őket El Mencho rejtekhelyéhez.

A kartellvezér egy Tapalpa nevű város peremvidékén bujkált. Az elfogására indított rendőri, katonai művelet vasárnap kezdődött, a tűzpárbajban El Mencho kísérete tüzet nyitott a mexikói hatóságokra, gépfegyvereket, rakétavetőket is használtak. A kartellvezért már az első tűzharc során eltalálták, megpróbálták kórházba szállítani, de belehalt a sérüléseibe. A vérengzésben 62-en vesztették életüket, de közülük csak 34-en voltak a kartell tagjai, a többiek katonák vagy civilek.

Forrás: El Mencho, mexikói drogbáró - MTI/AP/Amerikai külügyminisztérium

Az Index arról ír, hogy a történtek után Jalisco államban kétezer katonát vezényeltek a térségbe, és több régióban megerősített biztonsági jelenlét maradt érvényben .A mexikói védelmi tárca közlése szerint a Jalisco államban történt támadásokat a drogbáró jobbkeze, „El Tuli” szervezte, aki szintén meghalt, amikor a biztonsági erők megpróbálták letartóztatni. A drogbáró likvidálása után kitört zavargásokban a főügyészség 14 államban indított eljárást, a biztonsági miniszter hét államban legalább 70 ember őrizetbe vételéről számolt be.

Nemesio Oseguera Cervantes 59 éves volt, 15 éve irányította a Jalisco kartellt, 15 millió dolláros vérdíj volt a fején.