Bombaciklon: leállították a járműközlekedést New Yorkban az elképesztő havazás miatt – videók

New York városában hétfőn leállították a járműközlekedést, a közösségi közlekedés is akadozott, és mindenkit arra kértek, ne hagyja el otthonát a vasárnap éjszaka lehullott nagy mennyiségű hó gyors eltakarítása érdekében.

A nagyváros parkjában, a Central Parkban 40 centiméter havat mértek, ami alig fél nap alatt hullott.

A New Yorkkal szomszédos New Jersey-beli Newarkban 55 centiméteres hóréteg alakult ki. A New Jersey-ből New Yorkba tartó elővárosi vasutat szintén le kellett állítani a nagy hó miatt. Az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, és a hivatalok egy része sem nyitott ki.

A ciklon egyes helyeken 60 centimétert meghaladó havat szállított a térségbe, elsősorban a Boston és Philadelphia közötti partvidékre, hivatalosan is hurikánerejű, azaz óránként 110 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel.

Hétfőn reggel a keleti part északkeleti államaiban több százezer embernél nem volt áram.

Massachusetts államban csaknem 200 ezer háztartás maradt ellátás nélkül, míg New Jersey-ben is több mint 100 ezer fogyasztónál nincs szolgáltatás.

A Szövetségi Légügyi Hivatal több regionális repülőtér működését leállította.

New York nagy nemzetközi repülőterein a járatok többségét törölték, és gyakorlatilag megbénult Boston és Philadelphia légiközlekedése is. Hétfőn összesen csaknem 5500 légijáratot töröltek, elsősorban a vihar által érintett térségben, miután vasárnap közel 3500 járat nem indult el.

Meteorológusok „bombaciklonként” írták le a rendkívüli időjárást okozó meteorológiai jelenséget, ami nagy mértékű légnyomáscsökkenéssel hurrikánszerű módon csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére.

Itt pedig egy videó, ahogy kihalttá válik a Times Square, ahogy ellepi a hó:

(Nyitóképünkön: Egy férfi síel Brooklynban, New York városában, ahol Zohran Mamdani polgármester veszélyhelyzetet és utazási tilalmat hirdetett a város történetének egyik legnagyobb havazása miatt.)