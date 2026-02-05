Hatalmas dagály Horvátországban, elöntötte a víz a tengerparti üzleteket, házakat

A tájékoztatás szerint a megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastelában alakult ki, ahol több épületet, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket is elárasztott a tengervíz.

High tide and powerful southerly winds flooded parts of Croatia’s Dalmatian coast overnight, with Kaštela the worst hit as sea levels rose to 95 cm. Emergency crews received around 200 calls as seawater inundated homes, cafes and restaurants. Authorities warn more strong winds… — Balkan View (@BalkanView2025) February 5, 2026

A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a beavatkozások csütörtökön is folytatódtak.

Az időjárási szolgálat szerint Palagruza térségében a hullámok elérték a nyolc métert, a spliti térségben pedig óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek. A Tengeri-meteorológiai Központ péntekre újabb erősödő déli szelet jelez előre.