2026. március 19. csütörtök
Autós újdonság a DÁP-ban – mutatjuk a részleteket!

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már használt autót adás-vételére is alkalmas – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség.

Azt írták: a már több mint 3,1 milliószor letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét, már a használt autók adásvételét is lehet intézni a segítségével. A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra: ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel a mobilalkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell

  • Digitális Állampolgár mobilalkalmazással,
  • aktív digitális állampolgársággal és aláírótanúsítvánnyal, valamint
  • mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát. Emellett
  • meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, és ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt.

Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet, vagyis vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzemben tartótól nem. Mindezeken túl a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.

Megjegyezték: ha közeli hozzátartozók között történik az adásvétel, érdemes a hagyományos, papíralapú szerződéskötést választani, hogy a vevő igénybe vehesse a közeli hozzátartozóknak járó, átírással és eredetvizsgával kapcsolatos kedvezményeket.

Tudatták azt is, az adásvétel folyamatát a mobilalkalmazásban az eladó indítja el, majd miután a vevő csatlakozott, a szerződő felek, a forgalmi engedély és a törzskönyv adatainak ellenőrzése következik, amelynek alapján elkészül a szerződéstervezet. Ha az eladó és a vevő is átnézte és rendben találta a tervezetet, akkor mindkét fél aláírja a szerződést a saját Digitális Állampolgár alkalmazásában. Ezt követi a vételár kifizetése – az alkalmazáson kívül –, valamint a kulcsok és az autó dokumentumainak átadása. A folyamat az eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentésével zárul. A vevőnek ekkor még – az alkalmazáson kívül – kötelező biztosítást kell kötnie és el kell végeztetnie az eredetiségvizsgálatot. Végül az autó új dokumentumainak igénylése és az illetékfizetés következik az alkalmazásban, amelyet követően az alkalmazás kezdeményezi a jármű átírását is.

