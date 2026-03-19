2026. március 21. szombat Benedek
London, UK - 05 03 2025: Apple iPhone screen with Artificial Intelligence icons internet AI app application ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, Grok, Claude, etc.
Nyitókép: alexsl/Getty Images

Már az Európai Bíróság tárgyalja a magyar cég által indított MI-pert a Google ellen

Infostart

A végső döntés komoly hatással lehet az európai kiadók és a nagy technológiai cégek kapcsolatára. A legfőbb kérdés az, hogy a mesterséges intelligencia általi szövegfelhasználás sérti-e a kiadók szerzői jogait.

A balatonkornyeke.hu portál kiadója, a Like Company beperelte a Google-t, amiért a vállalat hozzájárulás és ellenérték nélkül használta a kiadó cikkeit a Gemini mesterséges intelligencia betanítására, valamint a chatbotfelhasználók által feltett kérdéseire adott válaszaiban – írja a Portfolio.

A portál beszámolója szerint a magyar bíróság előzetes döntéshozatal céljából az Európai Unió Bíróságához fordult a vonatkozó európai irányelvek értelmezése érdekében, és a szóbeli tárgyalást már meg is tartották március 10-én. A legfőbb kérdés az, hogy

az MI általi szövegfelhasználás – a betanítástól a válaszadásig – sérti-e a kiadók szerzői jogait, illetve alkalmazható-e rá a tudományos célú szövegbányászatra vonatkozó kivétel, ha az üzleti célokat szolgál.

A per tétje nem csak magyar szempontból nagy, mert élve a jogukkal másik öt uniós tagállam és az Európai Bizottság is beavatkozott az eljárásba. Bár a megközelítések mások, alapvetően elismerték a magyar kiadó jogait. A főtanácsnok véleménye az ügyben várhatóan csak 2026 szeptemberében születik meg, ugyanakkor ettől a véleményétől a bíróság eltérhet, és az ítélet a jövőben meghatározhatja az egész európai sajtóipar és a különböző mesterséges intelligenciát fejlesztő technológiai cégek viszonyát.

Mi volt a probléma?

Az egyes nyelvi modellek (LLM-ek) hatalmas mennyiségű szöveg elemzése alapján tanulják meg, hogy egy kérdésre milyen választ adjanak. Ehhez felhasználják a világhálón nyilvánosságra hozott szövegeket is. A mesterséges intelligencia felhasználási módjának értelmezése rengeteg kérdést felvet.

A Google képviselője, Dr. Szűcs szerint a betanításhoz felhasznált szöveg szavait először átalakítják tokenekké és a köztük lévő kapcsolatot leíró relációkká, és ezekből jön létre az a több milliárd paraméter, amely meghatározza, hogy a chatbot milyen választ ad a felhasználók kérdéseire. A válasz a korábban említett paraméterek által meghatározott módon, valószínűségi alapon helyezi egymás után a szavakat, ami a Google értelmezése szerint azt jelenti, hogy a felhasznált szöveg nem befolyásolja közvetlenül az adott választ.

Az ügyben eljáró bíró kérdésére adott válaszból ugyanakkor kiderült, hogy ennek ellenére előfordulhat, hogy a válaszban a tanuláshoz felhasznált cikkek eredeti szövege jelenik meg. A Google ügyvédje szerint ennek valószínűsége csekély, és a cégnek nincs eszköze arra, hogy ezt megakadályozza.

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Fájdalmas bejelentést tett az amerikai légitársaság: sorra ritkítják a járatokat a megugró olajár miatt

A United Airlines masszív járattörlésekbe kezdett az iráni háború miatt megemelkedő üzemanyagárak miatt, a második és a harmadik negyedévben számos veszteséges járatát megszünteti - írja a Reuters.

Nyugdíj utalás 2026 április: korábban jön az áprilisi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

