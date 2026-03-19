2026. március 19. csütörtök Bánk, József
One section of the famous Wall of Bones showing large Jurassic dinosaur fossils, Dinosaur National Monument.
Nyitókép: Mike Lyvers/Getty Images

Egy apró dinoszaurusz csontjai formálhatják át, amit eddig a fejlődésükről tudni véltünk

A kutatók legújabb megállapítása szerint a dinoszauruszok nem a táplálkozásuk megváltozása miatt lettek kicsik.

Nem csak hatalmas dinoszauruszok éltek évmilliókkal ezelőtt, voltak köztük egészen apró, rovarevő fajok is, mint például az alnashetri, amely könnyebb volt, mint egy ma élő sün – írja a IFLScience cikke nyomán a hvg.hu.

Apró termete azonban semmivel sem teszi kevésbé fontossá az említett ősállatot. A kutatók még 2014-ben találtak egy nagyjából 90 millió éves fosszíliát, ami egy alnashetrié volt, és ami meglepően jó állapotban maradt fenn, ez pedig lehetővé tette, hogy összerakják a szakemberek a faj történetét.

A Nature magazinban publikált tanulmány fő szerzője, Peter Makovicky szerint a maradvány lehetővé teszi, hogy pontosan azonosítsák a kevésbé ismert leleteket, és feltérképezzék az evolúciós átmeneteket az anatómiában és a testméretben.

A kövület egy meglehetősen különös dinoszauruszt tár elénk. Az alnashetrinek hosszú karjai voltak, amelyek egyetlen nagy, hüvelykujjhoz hasonló ollóban végződtek. Szája apró fogakkal volt tele, bár nem olyan aprókkal, mint amire a kutatók számítottak.

A részletesebb elemzés megerősítette, hogy egy felnőtt, legalább 4 éves példány maradványairól van szó, ennek ellenére mindössze 900 grammot nyomhatott. A fosszília azt is megmutatta, hogy valószínűleg fordítva kell gondolkodni a dinoszauruszok fejlődéséről: nem az étrendjük miatt lettek kicsik, hanem épp azért alakulhatott át az étrendjük, mert már eleve kicsik voltak.

A kutatók arra is rájöttek, hogy a faj tagjai valószínűleg több kontinensen is jelen voltak, mert még azelőtt elterjedtek, hogy a szárazföldek jobban eltávolodtak volna egymástól.

A Trump-adminisztráció azért tekinti sikeresnek az elmúlt több mint két hét eseményeit, mert az amerikai fél viszonylag kevés ember- és fegyverveszteséggel, valamint a költségek kordában tartásával tudott közelebb jutni a célok eléréséhez, melyek közül az egyik az iráni erőkivetítési képességek lenullázása volt – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
 

