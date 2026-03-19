Egy apró dinoszaurusz csontjai formálhatják át, amit eddig a fejlődésükről tudni véltünk

Nem csak hatalmas dinoszauruszok éltek évmilliókkal ezelőtt, voltak köztük egészen apró, rovarevő fajok is, mint például az alnashetri, amely könnyebb volt, mint egy ma élő sün – írja a IFLScience cikke nyomán a hvg.hu.

Apró termete azonban semmivel sem teszi kevésbé fontossá az említett ősállatot. A kutatók még 2014-ben találtak egy nagyjából 90 millió éves fosszíliát, ami egy alnashetrié volt, és ami meglepően jó állapotban maradt fenn, ez pedig lehetővé tette, hogy összerakják a szakemberek a faj történetét.

A Nature magazinban publikált tanulmány fő szerzője, Peter Makovicky szerint a maradvány lehetővé teszi, hogy pontosan azonosítsák a kevésbé ismert leleteket, és feltérképezzék az evolúciós átmeneteket az anatómiában és a testméretben.

A kövület egy meglehetősen különös dinoszauruszt tár elénk. Az alnashetrinek hosszú karjai voltak, amelyek egyetlen nagy, hüvelykujjhoz hasonló ollóban végződtek. Szája apró fogakkal volt tele, bár nem olyan aprókkal, mint amire a kutatók számítottak.

A részletesebb elemzés megerősítette, hogy egy felnőtt, legalább 4 éves példány maradványairól van szó, ennek ellenére mindössze 900 grammot nyomhatott. A fosszília azt is megmutatta, hogy valószínűleg fordítva kell gondolkodni a dinoszauruszok fejlődéséről: nem az étrendjük miatt lettek kicsik, hanem épp azért alakulhatott át az étrendjük, mert már eleve kicsik voltak.

A kutatók arra is rájöttek, hogy a faj tagjai valószínűleg több kontinensen is jelen voltak, mert még azelőtt elterjedtek, hogy a szárazföldek jobban eltávolodtak volna egymástól.