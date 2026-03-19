close up safety belt in a car
Nyitókép: thongchuea/Getty Images

Megdöbbentő, mennyien mellőzik az autó legalapvetőbb biztonsági eszközét

A Roadpol egyhetes akciója során hazánkban közel tizenötezer esetben tapasztalták a rendőrök, hogy az emberek – főként a sofőrök – elmulasztják közlekedés közben a biztonsági öv használatát.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) 2026. március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott – írja beszámolójában az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros- és motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök.

A járművek ellenőrzése során a rendőrök 14 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 11 156 esetben – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét. A gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett.

A hatóság ismételten kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat, a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak megfelelő használatát.

A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető – emlékeztet a rendőrség.

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

A United Airlines masszív járattörlésekbe kezdett az iráni háború miatt megemelkedő üzemanyagárak miatt, a második és a harmadik negyedévben számos veszteséges járatát megszünteti - írja a Reuters.

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 áprilisában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

2026. március 21. 06:20
Közlekedési abszurd: a járdán haladt egy autós, de felháborította, hogy rádudált valaki
2026. március 21. 05:40
Ezek most az autótolvajok „kedvencei”
