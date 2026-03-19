Megdöbbentő, mennyien mellőzik az autó legalapvetőbb biztonsági eszközét

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) 2026. március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott – írja beszámolójában az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros- és motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök.

A járművek ellenőrzése során a rendőrök 14 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 11 156 esetben – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét. A gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett.

A hatóság ismételten kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat, a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak megfelelő használatát.

A passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető – emlékeztet a rendőrség.