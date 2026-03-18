2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Női lábak egy lépcsőn.
Nyitókép: Getty Images/Pablo Rogat`s Photostream

Indul a Millió lépés tavaszi kihívása – minden mozgás számít!

Infostart / MTI

Megkezdőik március 23-án a Millió lépés 11 hetes kihívása: Magyarország egyik legnagyobb, mozgásra ösztönző közösségi programja ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk, Anyukám! szlogennel – közölte a szervező, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a rendezvény, amely az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával valósul meg, célja, hogy a MillióLépés applikáción keresztül a mozgás népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet a nők egészségmegőrzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, miközben 100 iskola ismét lehetőséget kap egymillió forint értékű sporteszköz beszerzésére.

„Az őszi rekordok is azt mutatják, hogy a Millió lépés mára valódi közösségi mozgalommá vált Magyarországon. Idén tavasszal a női egészségre szeretnénk külön felhívni a figyelmet. Sokszor azt látjuk, hogy a nők a család minden tagjára odafigyelnek, miközben saját egészségükre már kevesebb idő jut. A "Gyerünk, Anyukám!" kampánnyal arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy magukra is figyeljenek: mozogjanak többet, és menjenek el a szükséges szűrővizsgálatokra. A Millió lépés sikere mögött valódi közösségi aktivitás áll, és hisszük, hogy közösségben könnyebb változtatni – akár az életmódunkon, akár az egészségtudatosságunkon” – ismertette a tavaszi kampány célját Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár a közleményben.

Kifejtették, hogy a résztvevők az ingyenes MillióLépés mobilalkalmazás segítségével gyűjtik a lépéseket, miközben virtuálisan bejárják az Országos Kékkör útvonalát.

Az alkalmazás mintegy hatvanféle mozgásformát – például, úszást, futást, kerékpározást vagy akár kerti munkát – képes lépésszámmá alakítani, így mindenki a saját lehetőségei szerint csatlakozhat a kihíváshoz.

A résztvevők egy-egy iskolát támogatnak a lépéseikkel: a kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköz-támogatást, ebből 50 nyertest azok közül sorsolnak ki, akik még soha nem nyertek, 50 nyertest pedig az összes résztvevő iskola közül, így minden intézmény számára adott az esély a nyereményre - áll a közleményben.

