Sok a csalás a használt autókkal, van egy meglepő jele, amivel rájöhetünk az átverésre

A kilométeróra-visszatekerés, a korábbi sérülések eltitkolása, valamint a jármű előéletére vonatkozó adatok torzítása – ezek a leggyakoribb átverések a használt autók piacán. Gyanús jel, ha a járműlekérdezés szerint egy kocsinak sokáig nem változott a kilométeróra-állása.

A használtautó-piacon több tipikus visszaélési forma ismétlődik – írja a vezess.hu összefoglalója. Gyakran előfordul az is, hogy például eltitkolák az autó taxis múltját, vagy hamis, hiányos dokumentációval próbálják meggyőzni a vevőket.

A kilométeróra-visszatekerés elsősorban a külföldről behozott autóknál jellemző,

mivel nemzetközi platformon nehezebb ellenőrizni. Magyarországi autóknál már ritka a visszatekerés, hiszen az óraállást minden műszaki vizsga alkalmával, kétévente rögzítik, de kivételek persze előfordulhatnak.

A kilométeróra-visszatekerés laikusként nehezen felismerhető. Gyanús jel lehet, ha az autó belső állapota (kormány, pedálok, ülések) nagyobb igénybevételre utal, mint a kilométeróra állása. Fontos figyelni a szervizdokumentumokra és azok következetességére, valamint arra, hogy a futásteljesítmény több forrásban (például műszaki vizsgák, szervizadatok) is egyezzen.

Másik tipikus csalási forma a kocsi előéletének, sérüléseinek eltitkolása

Korábbi súlyos sérülésre utalhatnak az eltérő fényezési árnyalatok, az egyenetlen illesztések, a nem gyári hegesztési nyomok vagy az eltérő gyártási évű karosszériaelemek. Sokszor ezek a jelek a szakszerű javítás után már nem láthatók, ezért különösen fontos a független szakértői vizsgálat és az átlátható járműtörténet.

Intő jel lehet az is, ha a jármű-lekérdezés szerint hosszú ideig nem változott a futásteljesítmény – ez arra utalhat, hogy az autó sérülés miatt hosszú ideig állt.

A külföldről frissen behozott autók esetében gyakran nehezebb ellenőrizni az előéletet, ezért ez ideális terep a csalók számára. Előfordulhat, hogy a jármű korábbi sérülései, valós futásteljesítménye vagy használati módja nem derül ki, vagy az ehhez kapcsolódó dokumentumok hiányosak, esetleg manipuláltak.

Jellemző visszaélés a külföldi autók esetében az évjárat rossz megadása is – ezt érdemes kiemelten ellenőrizni.

Gyakori csalás a motorkontroll lámpa kikötése is, ezért, amikor megnézünk egy autót, érdemes gyújtásra tenni, és ellenőrizni, hogy világít-e a check engine lámpa

– ha nem, az erős intő jel lehet.

A csalók leggyakrabban a szervizkönyvet, a számlákat, a műszaki vizsga dokumentumait és a futásteljesítményhez kapcsolódó igazolásokat hamisítják. Ezek a dokumentumok első ránézésre hitelesnek tűnhetnek, de szakértői ellenőrzés nélkül nehéz megállapítani a valódiságukat.

Mivel laikus szemmel nehéz kiszúrni a téves adatokat és kérdéses műszaki jellemzőket, sokan autószerelő segítségét kérik használtautó-vásárláskor, vagy saját autódiagnosztikai műszerrel, úgynevezett hibakód-olvasóval készülnek az adott autó megtekintésére.

Összességében biztosan nem érdemes spórolni egy szakember vagy egy teljes átvizsgálás pár tízezer forintos költségén.

A Trump-adminisztráció azért tekinti sikeresnek az elmúlt több mint két hét eseményeit, mert az amerikai fél viszonylag kevés ember- és fegyverveszteséggel, valamint a költségek kordában tartásával tudott közelebb jutni a célok eléréséhez, melyek közül az egyik az iráni erőkivetítési képességek lenullázása volt – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
 

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz.

A pandémia alatt sokan újraértékelték az életüket, de kevesen találtak rá annyira szenvedélyükre, mint Kerekes Viktória, a Jóban Rosszban egykori sztárja.

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

