Sok a csalás a használt autókkal, van egy meglepő jele, amivel rájöhetünk az átverésre

A használtautó-piacon több tipikus visszaélési forma ismétlődik – írja a vezess.hu összefoglalója. Gyakran előfordul az is, hogy például eltitkolák az autó taxis múltját, vagy hamis, hiányos dokumentációval próbálják meggyőzni a vevőket.

A kilométeróra-visszatekerés elsősorban a külföldről behozott autóknál jellemző,

mivel nemzetközi platformon nehezebb ellenőrizni. Magyarországi autóknál már ritka a visszatekerés, hiszen az óraállást minden műszaki vizsga alkalmával, kétévente rögzítik, de kivételek persze előfordulhatnak.

A kilométeróra-visszatekerés laikusként nehezen felismerhető. Gyanús jel lehet, ha az autó belső állapota (kormány, pedálok, ülések) nagyobb igénybevételre utal, mint a kilométeróra állása. Fontos figyelni a szervizdokumentumokra és azok következetességére, valamint arra, hogy a futásteljesítmény több forrásban (például műszaki vizsgák, szervizadatok) is egyezzen.

Másik tipikus csalási forma a kocsi előéletének, sérüléseinek eltitkolása

Korábbi súlyos sérülésre utalhatnak az eltérő fényezési árnyalatok, az egyenetlen illesztések, a nem gyári hegesztési nyomok vagy az eltérő gyártási évű karosszériaelemek. Sokszor ezek a jelek a szakszerű javítás után már nem láthatók, ezért különösen fontos a független szakértői vizsgálat és az átlátható járműtörténet.

Intő jel lehet az is, ha a jármű-lekérdezés szerint hosszú ideig nem változott a futásteljesítmény – ez arra utalhat, hogy az autó sérülés miatt hosszú ideig állt.

A külföldről frissen behozott autók esetében gyakran nehezebb ellenőrizni az előéletet, ezért ez ideális terep a csalók számára. Előfordulhat, hogy a jármű korábbi sérülései, valós futásteljesítménye vagy használati módja nem derül ki, vagy az ehhez kapcsolódó dokumentumok hiányosak, esetleg manipuláltak.

Jellemző visszaélés a külföldi autók esetében az évjárat rossz megadása is – ezt érdemes kiemelten ellenőrizni.

Gyakori csalás a motorkontroll lámpa kikötése is, ezért, amikor megnézünk egy autót, érdemes gyújtásra tenni, és ellenőrizni, hogy világít-e a check engine lámpa

– ha nem, az erős intő jel lehet.

A csalók leggyakrabban a szervizkönyvet, a számlákat, a műszaki vizsga dokumentumait és a futásteljesítményhez kapcsolódó igazolásokat hamisítják. Ezek a dokumentumok első ránézésre hitelesnek tűnhetnek, de szakértői ellenőrzés nélkül nehéz megállapítani a valódiságukat.

Mivel laikus szemmel nehéz kiszúrni a téves adatokat és kérdéses műszaki jellemzőket, sokan autószerelő segítségét kérik használtautó-vásárláskor, vagy saját autódiagnosztikai műszerrel, úgynevezett hibakód-olvasóval készülnek az adott autó megtekintésére.

Összességében biztosan nem érdemes spórolni egy szakember vagy egy teljes átvizsgálás pár tízezer forintos költségén.