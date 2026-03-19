ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.45
usd:
343.15
bux:
0
2026. március 19. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Image Source/Getty Images

Súlyosabb egészségügyi következményei is lehetnek az inzulinrezisztenciának, mint korábban gondolták

Infostart

Az orvostudomány korábban is feltételezte már, hogy összefüggés van az inzulinrezisztencia és különböző ráktípusok között, egy nemzetközi kutatócsoport viszont most új eredményeket ért el a területen.

Az inzulinrezisztencia – vagyis amikor a szervezet nem reagál megfelelően az inzulinra, a vércukorszint szabályozásában segítő hormonra – a 2-es típusú cukorbetegség egyik alapvető oka. Az inzulinrezisztencia (IR) emellett a szív- és érrendszeri, vese- és májbetegségek emelkedett kockázatával is összefügg, illetve egyes rákos megbetegedések rizikótényezője lehet – írja a Nature Communications folyóiratban publikált tanulmány alapján a Pulzus.

Utóbbi állításhoz azonban nehéz tudományos bizonyítékokat gyűjteni, mert ahhoz olyan kifinomult vizsgálatokra van szükség, olyanokra, amelyeket csak a magas színvonalú diabéteszklinikák tudnak elvégezni – teszik hozzá.

Egy japán és tajvani egyetemi kutatókból álló csoport nemrég olyan mesterségesintelligencia-alapú eszközt fejlesztett, amely kilenc egyszerűen mérhető egészségügyi paraméter alapján képes előrejelezni az inzulinrezisztenciát. Az eredményeiket aztán arra használták, hogy megvizsgálják, milyen kapcsolatban van az IR a különböző ráktípusok kockázatával. A fejlesztés azoknál az embereknél is képes felismerni a kockázatot, akiknek normális a testtömege.

A tanulmányukhoz a UK Biobank adataiból dolgoztak, amely több mint félmillió, többségében európai származású ember egészségi állapotáról tartalmaz információkat. A modell sikeresen előrejelezte a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát is, amelyek mind az inzulinrezisztenciával összefüggő, már ismert állapotok. Ehhez a kutatók többek között a résztvevők testtömeg-indexét, vércukorszintjét, triglicerid-, illetve HDL-koleszterin értékét vizsgálták meg, majd ezt az indexet használták a rák kockázatának vizsgálatához.

A tanulmány megállapította, hogy a magas inzulinrezisztencia-értékkel rendelkező embereknél átlagosan 25 százalékkal nagyobb egyes rákos megbetegedések kockázata. A tudósok szerint ennek oka az lehet, hogy az IR olyan hormonális és metabolikus környezetet hoz létre, amely elősegítheti a rákos sejtek növekedését, ráadásul a kapcsolat a legtöbb esetben független volt az elhízástól.

A legerősebb összefüggést 6 ráktípusnál mutatták ki: a méhtestráknál, a veseráknál, a nyelőcsőráknál, a hasnyálmirigyráknál, vastagbélráknál és az emlőráknál. Hat másikkal is összefüggésbe hozható az inzulinrezisztencia, bár kevésbé, mint az előbbiek: a vesemedencerákkal, a vékonybélrákkal, a gyomorrákkal, a máj- és epeúti rákkal, a leukémiával és a tüdőrákkal.

Az eredmények segíthetik a tudósokat abban, hogy személyre szabottabb eszközöket fejlesszenek ki a kockázatok előrejelzéséhez. Ezzel az orvosok is könnyebben beavatkozhatnának, hogy egy páciens az IR-diagnózis után ne jusson el a diabéteszig vagy valamilyen rákos betegségig – azzal, hogy felhívják a figyelmét a mozgás, a megfelelő étrend, a testsúly- és vércukorszintkontroll fontosságára.

A tanulmány szerzői ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálatuk megfigyelésen alapul, vagyis nem állítható, hogy az inzulinrezisztencia közvetlenül felelős a daganatos betegségek kialakulásáért. A kutatócsoport ezt követően azt akarja feltárni, hogyan befolyásolják a genetikai különbségek az inzulinrezisztenciával összefüggő rák kockázatát.

kutatás

cukorbetegség

kockázat

daganatos betegség

inzulinrezisztencia

összefüggés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×