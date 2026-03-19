Ismét fiatalokkal készül a Világkupára a vízilabda-válogatott

A júniusi Világkupa selejtezőjére készül a magyar férfi vízilabda-válogatott. Taktikailag és csapategységben is előrelépést tapasztalt a tavalyi szingapúri tornához képest a válogatott szövetségi kapitánya. Varga Zsolt az InfoRádióban kiemelte, hogy egy fiatal csapat építésén dolgoznak, ez az edzői stáb kiemelt célja a nyári tornán.

„Amikor a Ferencváros után szövetségi kapitányként válogatott edző lettem, furcsálltam, hogy amint véget ér egy világesemény, másnap eltűnik a csapat. Ennek át kellett alakulnia a fejemben. Tudom, hogy nem szabad most túlterhelni a játékosokat a sok információval, mert szemmel láthatóan nagy nyomás alatt vannak az elmúlt hetek mérkőzései közepette” – ismerte el a szövetségi kapitány.

A június eleji Bajnokok Ligája mérkőzések után nagyon rövid felkészülésre lesz idő, egy edzés férhet bele a keretnek a tornára kiutazás előtt, és a helyszínen is csak két edzés megtartására lesz lehetőségük.

Most még fiatalabb csapattal készül nekivágni a Világkupa selejtezőjének a válogatott. Egyes játékosokat, főként az idősebbeket, pihentetik. „Különösebb teher nélkül játszhatunk a versenyen komoly mérkőzéseket, komoly terheléssel. Szeretnénk továbbjutni, és akár megnyerni a Világkupát, de meg kell találnunk az ideális terhelés mellett, hogyan építhetjük tovább a játékosokat” – magyarázta Varga Zsolt, hozzátéve, hogy ebben a 10 napban 5-6 mérkőzés vár a válogatottra. Megjegyezte: az egyetlen kihívás a felkészülés rövidsége, de ez minden csapatnál így lesz – majd elválik, melyik hogyan tud teljesíteni.

Arra a kérdésre, hogy Zalánki Gergő a korábbi mellőzése után visszatérhet-e a válogatottba, tart-e az egyeztetés a világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázóval, Varga Zsolt megerősítette, hogy februárban ismét személyesen egyeztettek az együttműködésről. „Most a klubjában, az Olympiakoszban játszik, de az online térben tartjuk a kapcsolatot, megvan a terv és a stratégia arra vonatkozóan, hogyan szeretnénk tovább haladni” – árulta el a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.