Sporttörténelem íródott a Forma-1 időmérőjén

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő startolhat majd az élről.

A 19 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, amellyel az F1 történetének legfiatalabb időmérős győztese lett. Az eddigi rekordot a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel tartotta.

Antonelli mögött csapattársa, az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon és a szombaton rendezett kínai sprintfutamon is győztes brit George Russell végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája szerezte meg.

Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.