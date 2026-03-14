ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Katari Nagydíjának otthont adó Lusail versenypályán 2025. november 27-én. A futamot november 30-án rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Sporttörténelem íródott a Forma-1 időmérőjén

Infostart / MTI

Soha nem volt még ilyen fiatal ember az első rajtkockában.

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő startolhat majd az élről.

A 19 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, amellyel az F1 történetének legfiatalabb időmérős győztese lett. Az eddigi rekordot a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel tartotta.

Antonelli mögött csapattársa, az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon és a szombaton rendezett kínai sprintfutamon is győztes brit George Russell végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája szerezte meg.

Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.

Kezdőlap    Sport    Sporttörténelem íródott a Forma-1 időmérőjén

forma-1

kínai nagydíj

mercedes

kimi antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×