ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.64
usd:
320.1
bux:
128631.24
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora az InfoRádió Aréna című műsorában.

Magyarics Tamás: az atomprogram miatt mérne csapást Amerika Iránra, de Izrael lebeszélné erről Donald Trumpot

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
ELŐZMÉNYEK

Bár a rezsimváltásra hivatkozik, Donald Trump amerikai elnök valójában potenciális atomprogramja miatt mérne csapást Iránra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Nyáron már indult egy katonai akció az iráni nukleáris létesítmények ellen, és most a jó ideje tartó belső zavargások, tüntetések nyomán ismét üzeneteket küldött Donald Trump elnök az iráni vezetésnek, sőt, közelítenek a beavatkozási övezethez az amerikai hadihajók, tehát fokozódik a feszültség. Donald Trump most legutóbb azt üzente az iráni vezetésnek, hogy fogy az idő és fogy a türelem.

Az egyik ürügy a tüntetők elleni erőszakos fellépés – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. Hozzátette: széles skálán terjednek a számok, hogy hány ember halt meg,

pár ezertől kezdve 15-20 ezer áldozatról is beszélnek, és vitatott, hányan kerültek börtönbe és így tovább. Hiteles számok nincsenek, különösen, mivel az iráni rezsim levágta az internetről az országot.

„Feltehetően én kicsit rosszhiszemű vagyok, mindettől még Donald Trump szerintem nyugodtan tudna aludni. Amiről inkább szó van, az az iráni nukleáris program. Ez egyszer úgy tűnt, hogy nyugvópontra jutott, de nem, csak a szőnyeg alá söpörték. 2015-ben egy megállapodást kötött Irán és az öt nagyhatalom, plusz Németország, tehát a Biztonsági Tanács állandó tagjai és Németország. De végül ezt Donald Trump fölmondta, és ezért volt az a bombatámadás-sorozat tavaly júliusban, ami állítólagosan három jelentős nukleáris létesítményt semmisített meg teljesen vagy részben. Persze ez is kérdéses, mert megint csak a rossz nyelvek szerint a támadások előtt eléggé sok konvojt láttak, amint távozik ezekről a helyekről, és hogy mit vittek el egyéb helyekre, ezt senki nem tudja” – fogalmazott.

A nukleáris hatalom kérdése rendkívül fontos. Egyrészt regionális szempontból: ha Irán nukleáris képességre tesz szert, akkor feltehetően a szomszédai közül Törökországtól kezdve Szaúd-Arábiáig, Egyiptomig mások is szeretnének erre szert tenni, főleg Szaúd-Arábia, hiszen Irán és Szaúd-Arábia riválisok a térségben – tette hozzá a professzor.

Másodszor: Izrael biztonsága óriási sebet kapna, hiszen ma az ország biztonságát gyakorlatilag a nukleáris képesség monopóliuma biztosítja az arab tengerben. Harmadszor: ha Irán atomerőre tenne szert, akkor megerősödne az Irán, Kína, Oroszország, Észak-Korea négyes, vagyis mind a négy, az Egyesült Államok és a Nyugat hegemóniáját vagy primátusát kétségbe vonni akaró hatalom, és egyfajta világrend-átrendeződésre kerülne sor, erősebbek lennének az erre vágyó revizionista országok. Vagyis az iráni kérdésnek eléggé jelentős kihatása lehet – fejtette ki a szakértő.

Most úgy tűnik, hogy mind az arab országok, mind Izrael megpróbálják lebeszélni Donald Trumpot arról, hogy bármilyen formában beavatkozzon Iránban. Úgy tűnik, hogy akár a bombatámadások, akár a tárgyalások csak elodázzák az iráni atomerő-próbálkozásokat.

Iráni oldalról úgy gondolkoznak, hogy például Észak-Korea részben azért tud túlélni sok mindent, mert nukleáris hatalom.

És itt nem arról van szó, hogy egy szinten van a több ezer nukleáris robbanófejjel rendelkező Egyesült Államokkal, hanem hogy eléri az úgynevezett küszöbértéket, vagyis olyan károkat tud okozni akár az amerikai szövetségeseknek, Japánnak, Dél-Koreának, vagy akár az Egyesült Államok nyugati partján, amit az Egyesült Államok és a szövetségesei már nem tűrnének el. Ezért ha egy ország eléri ezt a küszöbértéket, akkor egyfajta biztonsági garanciát kaphat a saját szempontjából. Tehát az irániak feltehetően ezért is törekszenek arra, hogy előbb-utóbb erre a képességre szert tegyenek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Magyarics Tamás: az atomprogram miatt mérne csapást Amerika Iránra, de Izrael lebeszélné erről Donald Trumpot

egyesült államok

donald trump

irán

magyarics tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.
 

Bejelentés – máris kiterjesztik a rezsistopot: a fával fűtők villanyszámla-kedvezményt kapnak

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid: a Bubi gyakorlatilag leállt

Vitézy Dávid: a Bubi gyakorlatilag leállt

A budapesti közösségi kerékpármegosztó rendszer a szolgáltatóváltás elhúzódó átmeneti időszakában kritikus állapotba került: a felhasználók szerint a Bubi gyakorlatilag használhatatlan, miközben a BKK továbbra is értékesít bérleteket - írja Vitézy Dávid a Facebookon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt

Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt

Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

Trump says 'very dangerous' for UK to do business with China as Starmer lands in Shanghai

The US president's comments come as Sir Keir Starmer arrives in Shanghai on the third day of his visit to China.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 12:05
Ezekben a percekben csapódhat a Földnek a kínai rakéta maradványa
2026. január 30. 10:36
Meghalt egy fiatal vadász, miközben megpróbálta kimenteni kutyáját a jeges tóból
×
×
×
×