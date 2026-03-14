Zsinóron jönnek a focimeccsek – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Paralimpia, alpesi sí/sífutás
12.00: Kosárlabda, női vb-selejtező, Ausztrália-Magyarország
14.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-Kisvárda
16.45: Labdarúgás, NB I, Paks-ZTE
19.15: Labdarúgás, NB I, DVSC-Nyíregyháza
M4 Sport+
13.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 7. szakasz
16.30: Kézilabda, férfi NB I, Tatabánya-Veszprém
18.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vb
Sport 1
12.00: Biliárd, European Open Pool Championship, Szarajevó
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Basaksehir
20.00: Kézilabda, Bundesliga, Kiel-Flensburg
23.00: Kosárlabda, NBA, Boston Celtics-Washington Wizards
Sport 2
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Malmö
18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente-Alverca
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Arouca-Benfica
Eurosport 1
9.45 és 12.45: Alpesisí, vk, Are, női óriás-műlesiklás
11.00: Alpesisí, vk, Courchevel, férfi lesiklás
14.20: Síugrás, vk, Oslo, nők
16.00: Sílövészet, vk, Otepaa, női üldözőverseny
16.45: Síugrás, vk, Oslo, férfiak
18.25: Sílövészet, vk, Otepaa, férfi üldözőverseny
19.00: Hódeszka, vk, Val Saint Come
Eurosport 2
9.50: Sífutás, vk, Oslo, férfi és női 50 km, szabadstílus
13.25: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 7. szakasz
15.15: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 6. szakasz
19.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, Premier League, Burnley-Bournemouth
18.20: Labdarúgás, Premier League, Chelsea-Newcastle United
20.50: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Manchester City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Girona-Athletic Bilbao
16.10: Labdarúgás, La Liga, Atlético Madrid-Getafe
18.25: Labdarúgás, La Liga, Oviedo-Valencia
20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Madrid-Elche
Arena 4
15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Bayer Leverkusen-Bayern München
18.30: Labdarúgás, Bundesliga, Hamburg-Köln
20.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Hertha BSC-Bochum
22.30: Autósport, NASCAR, O'Really Auto Parts Series
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Southampton
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester-QPR
18.15: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Everton
21.30: Tenisz, ATP-torna, Indian Wells