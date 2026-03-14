2026. március 14. szombat Matild
Nyitókép: Unsplash.com

Zsinóron jönnek a focimeccsek – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

9.30: Paralimpia, alpesi sí/sífutás

12.00: Kosárlabda, női vb-selejtező, Ausztrália-Magyarország

14.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-Kisvárda

16.45: Labdarúgás, NB I, Paks-ZTE

19.15: Labdarúgás, NB I, DVSC-Nyíregyháza

M4 Sport+

13.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 7. szakasz

16.30: Kézilabda, férfi NB I, Tatabánya-Veszprém

18.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vb

Sport 1

12.00: Biliárd, European Open Pool Championship, Szarajevó

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Basaksehir

20.00: Kézilabda, Bundesliga, Kiel-Flensburg

23.00: Kosárlabda, NBA, Boston Celtics-Washington Wizards

Sport 2

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Malmö

18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente-Alverca

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Arouca-Benfica

Eurosport 1

9.45 és 12.45: Alpesisí, vk, Are, női óriás-műlesiklás

11.00: Alpesisí, vk, Courchevel, férfi lesiklás

14.20: Síugrás, vk, Oslo, nők

16.00: Sílövészet, vk, Otepaa, női üldözőverseny

16.45: Síugrás, vk, Oslo, férfiak

18.25: Sílövészet, vk, Otepaa, férfi üldözőverseny

19.00: Hódeszka, vk, Val Saint Come

Eurosport 2

9.50: Sífutás, vk, Oslo, férfi és női 50 km, szabadstílus

13.25: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 7. szakasz

15.15: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 6. szakasz

19.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, Premier League, Burnley-Bournemouth

18.20: Labdarúgás, Premier League, Chelsea-Newcastle United

20.50: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Manchester City

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Girona-Athletic Bilbao

16.10: Labdarúgás, La Liga, Atlético Madrid-Getafe

18.25: Labdarúgás, La Liga, Oviedo-Valencia

20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Madrid-Elche

Arena 4

15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Bayer Leverkusen-Bayern München

18.30: Labdarúgás, Bundesliga, Hamburg-Köln

20.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Hertha BSC-Bochum

22.30: Autósport, NASCAR, O'Really Auto Parts Series

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Southampton

16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester-QPR

18.15: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Everton

21.30: Tenisz, ATP-torna, Indian Wells

Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Az elmúlt napokban legalább négy, eredetileg Európába tartó LNG-tankert irányítottak át Ázsia felé.
 

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

A márciusi ifjak érdemeit nem lehet elvitatni, de 1848-ban alapvetően a törvényalkotó munka juttatta egyről a kettőre a magyar reformereket és magát a forradalmi törekvéseket, a politikai tevékenységek súlypontja pedig a Pozsony–Bécs tengelyen zajlott – mondta az InfoRádióban Nánay Mihály történész, a Rubicon Intézet főmunkatársa.
 

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Elképesztő mázli az európai szuperlottón: két magyar is óriási pénzt kaszált az Eurojackpottal!

US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

Around 90% of Iran's oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

