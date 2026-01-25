Vérengzés lehetett az iráni tüntetések leverése

A Time magazin és a német Stern riportjai magas rangú iráni egészségügyi tisztviselőkre hivatkozva arról számoltak be, hogy a január 8-9-i összecsapások során az áldozatok száma elérhette a 30 ezer főt. A jelentések szerint a teheráni és vidéki halottasházak kapacitása kimerült, a Kahrizaki Börtön igazságügyi orvosszakértői intézeténél holttestek halmozódtak fel. Az ellátórendszer összeomlását jelzi, hogy a beszámolók szerint teherautók pótkocsijaival szállították el az áldozatokat a helyszínekről - írja a külföldi lapok alapján a blikk.hu.

Az amerikai székhelyű HRANA emberi jogi hálózat eddig 5 495 halálesetet igazolt dokumentumokkal, de további 17 ezer esetet vizsgálnak.

A szervezet jelentése szerint legalább 40 ezer embert vettek őrizetbe, és a súlyos sérültek száma meghaladja a 7 400-at.

Az iráni kormány ezzel szemben hivatalosan 3 117 halottról tájékoztatott, akiknek többségét – több mint 2 400 személyt – „terrorcselekmények” áldozataként vagy elkövetőjeként azonosítottak.

A tüntetéshullám tavaly december végén gazdasági okokból, a kereskedők elégedetlensége miatt indult, de január elejére rendszerváltó követelésekbe csapott át, amit a biztonsági erők példátlan keménységgel vertek le. A nemzetközi közösség és több humanitárius szervezet azonnali, független vizsgálatot követel az események feltárására.