ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orosz T-72B3 harckocsik előtét rácspáncélzattal. Forrás Reddit
Nyitókép: Forrás Reddit

Az ukránok kilőtték az orosz teknőstankot, ez komoly siker a fronton

Infostart

A 413. Raid Drónezred katonái találatot értek el egy orosz "teknőstank" ellen a front egyik legforróbb szakaszán.

Egy fegyverszakértő szerint minden orosz "teknőstank" különösen fontos célpont, mivel az orosz haderőn belül csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezeket a járműveket jellemzően az ukrán állások elleni tömeges gépesített rohamok során vetik be, a páncélozott oszlopok élén - írja a portfolio.hu.

A tankra hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a tankon utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni – magyarázta a szakértő.

A közzétett felvételen nehéz pontosan beazonosítani a tank típusát, mivel a kiegészítések eltorzítják a jármű eredeti formáját. A tapasztalatok szerint azonban

az oroszok általában T–62-es és T–72-es harckocsikat alakítanak át ilyen célra.

Az idézett szakértő hozzátette, hogy az oroszok végső soron azért kényszerültek extra páncélzatot hegeszteni a tankokra, mert a sokat reklámozott védelmi rendszereik – például az Arena aktív védelmi rendszer – hatástalannak bizonyultak.

Kezdőlap    Külföld    Az ukránok kilőtték az orosz teknőstankot, ez komoly siker a fronton

drón

tank

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés

Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés

Tavaly forgalomba állt az első 400 autóbusz, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, amelyeket az év végéig még 180 követ - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szociális hozzájárulási adó 2026-ban: az adó alapja, mértéke, befizetésének módja a NAV felé

Szociális hozzájárulási adó 2026-ban: az adó alapja, mértéke, befizetésének módja a NAV felé

Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a szociális hozzájárulási adó törvény, ennyi lesz a NAV szociális hozzájárulási adó mértéke. Mi a szociális hozzájárulási adó alapja?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for ‘truth’ as senator calls for investigation

The Trump administration claims Alex Pretti approached officers with a handgun and agents fired “defensive shots”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 12:01
Történetének legnagyobb fejlesztésére készül a horvát hadiflotta
2026. január 25. 10:21
Hatalmas amerikai blamázs egy NATO-hadgyakorlaton, „könyörgtek” az életükért az irányítók
×
×
×
×