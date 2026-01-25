Az ukránok kilőtték az orosz teknőstankot, ez komoly siker a fronton

Egy fegyverszakértő szerint minden orosz "teknőstank" különösen fontos célpont, mivel az orosz haderőn belül csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. Ezeket a járműveket jellemzően az ukrán állások elleni tömeges gépesített rohamok során vetik be, a páncélozott oszlopok élén - írja a portfolio.hu.

A tankra hegesztett páncélzat egyszerre több funkciót lát el: védelmet nyújt a drónjaink ellen, és fedezéket biztosít a tankon utazó gyalogságnak. A teknőstankokat aknamentesítő ekével is fel lehet szerelni – magyarázta a szakértő.

A Russian unit converted a T-64 into a turtle tank. That's unusual—T-64s are Ukraine's tank, not Russia's.



Russia has 600+ T-64s in storage. Will it use them now? Probably not. T-64s need different engines, parts, and training than Russia's standard tanks. Moscow scrapped that… — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 14, 2026

A közzétett felvételen nehéz pontosan beazonosítani a tank típusát, mivel a kiegészítések eltorzítják a jármű eredeti formáját. A tapasztalatok szerint azonban

az oroszok általában T–62-es és T–72-es harckocsikat alakítanak át ilyen célra.

Az idézett szakértő hozzátette, hogy az oroszok végső soron azért kényszerültek extra páncélzatot hegeszteni a tankokra, mert a sokat reklámozott védelmi rendszereik – például az Arena aktív védelmi rendszer – hatástalannak bizonyultak.