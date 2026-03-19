Donald Trump nem tudott az izraeli támadásról

Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Washington és Doha nem volt beavatva az izraeli műveletbe. Azt írta: „Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem volt érintett benne, sőt, fogalma sem volt arról, hogy ez bekövetkezik."

Irán válaszul rakétákat indított katari és szaúdi célpontok ellen, többek között a Rász Laffan ipari zónát érte találat, ahol a világ LNG-termelésének mintegy ötödét dolgozzák fel. A katari QatarEnergy vállalat "kiterjedt károkról" és nagy tüzekről számolt be. Hírügynökségi jelentések szerint a támadás jelentős eszkalációt jelent a közel-keleti konfliktusban, és azonnali hatással volt a globális energiapiacokra is.

Az amerikai elnök szerint Izrael „dühből" hajtotta végre a csapást a világ legnagyobb földgázmezőjének számító Parsz ellen, amelyet Irán Katarral közösen használ. Hozzátette, hogy Irán ennek körülményeit nem ismerve támadta meg Katar cseppfolyósítottgáz-létesítményeit.

Trump üzenetében arra is kitért, hogy Izrael nem hajt végre további támadásokat a Parsz mező ellen, hacsak Irán nem támadja ismét Katart. Figyelmeztetett: ilyen esetben az Egyesült Államok kész közvetlenül beavatkozni.

„Izrael nem fog több támadást indítani (…), hacsak Irán nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámadja (…) Katart" – írta a Truth Social platformon az amerikai elnök.

Reports of massive damages of airstrikes today against the South Pars Natural Gas Field, which is the world’s largest gas field.



80% of Iran’s electric grid is gas-powered.



„Hacsak (Irán) nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámad egy teljesen ártatlan országot, jelen esetben Katart – amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül, hatalmas erővel és pusztító erővel felrobbantja a teljes Dél-Pars gázmezőt, olyan mértékben, amilyet Irán még soha nem látott és nem tapasztalt. Nem akarom jóváhagyni ezt a szintű erőszakot és pusztítást, mert hosszú távú következményei lesznek Irán jövőjére nézve, de ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni megtenni" – fogalmazott üzenetében Donald Trump.

Szaúd-Arábia közölte, hogy Rijád felé tartó ballisztikus rakétákat semmisített meg, míg az Egyesült Arab Emírségek egy gázipari létesítményt zárt le egy elfogott támadás után. Az iráni vezetés korábban jelezte, hogy a térség energia-infrastruktúráját „legitim célpontnak" tekinti.