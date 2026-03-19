2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Üzemanyaggyártás - dróncsapás az üzemanyag-infrastruktúrára
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Donald Trump nem tudott az izraeli támadásról

Infostart / MTI

Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást – közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán a késői órákban, egyúttal jelezve: további ilyen akciók nem várhatók, amennyiben Irán nem eszkalálja a helyzetet.

Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Washington és Doha nem volt beavatva az izraeli műveletbe. Azt írta: „Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem volt érintett benne, sőt, fogalma sem volt arról, hogy ez bekövetkezik."

Irán válaszul rakétákat indított katari és szaúdi célpontok ellen, többek között a Rász Laffan ipari zónát érte találat, ahol a világ LNG-termelésének mintegy ötödét dolgozzák fel. A katari QatarEnergy vállalat "kiterjedt károkról" és nagy tüzekről számolt be. Hírügynökségi jelentések szerint a támadás jelentős eszkalációt jelent a közel-keleti konfliktusban, és azonnali hatással volt a globális energiapiacokra is.

Az amerikai elnök szerint Izrael „dühből" hajtotta végre a csapást a világ legnagyobb földgázmezőjének számító Parsz ellen, amelyet Irán Katarral közösen használ. Hozzátette, hogy Irán ennek körülményeit nem ismerve támadta meg Katar cseppfolyósítottgáz-létesítményeit.

Trump üzenetében arra is kitért, hogy Izrael nem hajt végre további támadásokat a Parsz mező ellen, hacsak Irán nem támadja ismét Katart. Figyelmeztetett: ilyen esetben az Egyesült Államok kész közvetlenül beavatkozni.

„Izrael nem fog több támadást indítani (…), hacsak Irán nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámadja (…) Katart" – írta a Truth Social platformon az amerikai elnök.

„Hacsak (Irán) nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámad egy teljesen ártatlan országot, jelen esetben Katart – amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül, hatalmas erővel és pusztító erővel felrobbantja a teljes Dél-Pars gázmezőt, olyan mértékben, amilyet Irán még soha nem látott és nem tapasztalt. Nem akarom jóváhagyni ezt a szintű erőszakot és pusztítást, mert hosszú távú következményei lesznek Irán jövőjére nézve, de ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni megtenni" – fogalmazott üzenetében Donald Trump.

Szaúd-Arábia közölte, hogy Rijád felé tartó ballisztikus rakétákat semmisített meg, míg az Egyesült Arab Emírségek egy gázipari létesítményt zárt le egy elfogott támadás után. Az iráni vezetés korábban jelezte, hogy a térség energia-infrastruktúráját „legitim célpontnak" tekinti.

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Robert Fico nem támogatja az Európai Unió csütörtökön kezdődő csúcsértekezletének Ukrajnával kapcsolatos határozatait. A szlovák miniszterelnök ezt szerdán a parlament európai ügyekért felelős bizottságának ülésén jelentette ki. Fico szerint az EU elvi alapon elutasította, hogy a zárónyilatkozatban szó essen a Barátság kőolajvezeték helyzetéről, pedig szerinte ez kulcsfontosságú kérdés.
Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
 

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Friss bejelentés, a helyszín is megvan: itt nyit új boltot a Lidl - ennek sokan örülhetnek

Új áruház épül Csepel-Királyerdőben: a régóta várt fejlesztést ünnepélyes alapkőletétellel indították el. Még egy időkapszulát is elhelyeztek a helyszínen, ahol egy Lidl áruház épül.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

There have been attacks on Qatar's Ras Laffan energy complex following an attack on Iran's South Pars gas field.

