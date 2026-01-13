ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd Veronika
Az Amerikai Egyesült Államok Európai Parancsnoksága (EUCOM) által 2026. január 7-én az X közösségi oldalán közreadott, dátumozatlan felvétele a The Marinera tartályhajóról egy meg nem nevezett helyszínen. Az EUCOM 2026. január 7-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedõ olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 - jelenleg The Marinera - néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/EUCOM

Donald Trump szabad kezet kaphat, az amerikai hadsereg pedig pórázt

Infostart / MTI

Venezuela olajtankereit ellenőrzi az Egyesült Államok, melynek egyik republikánus képviselője új Grönland-ügyi törvényjavaslatot nyújtott be. Közben a Szenátus szavazni fog egy, az amerikai katonák külföldi bevetéseit szabályozó törvényről.

Venezuelát csak az Egyesült Államok által jóváhagyott olajszállító tankerek hagyhatják el – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője hétfőn. Karoline Leavitt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is lefoglalja Venezuela térségében azokat a hajókat, amelyek zászló nélkül hajóznak és nem tartoznak egyetlen országhoz, illetve, amelyeket az Egyesült Államok nem hagyott jóvá kereskedelmi célokra.

A sajtótitkár ugyanakkor kijelentette, hogy Venezuela Delcy Rodríguez vezette átmeneti hatóságai nagyon együttműködők az Egyesült Államokkal, és Donald Trump amerikai elnök azt várja, hogy ez így is marad.

Karoline Leavitt egyben közölte, hogy

csütörtökön a Fehér Házban, Donald Trump elnöknél tesz látogatást María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető.

Diosdado Cabello, Venezuela belügyminisztere hétfőn az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok helyreállítását jelölte meg célként. A politikus sajtótájékoztatóján közölte, hogy kormánya lépéseket tesz Venezuela Egyesült Államokban működő külképviseletének újranyitása érdekében, valamint, hogy ismét működjön amerikai nagykövetség Venezuelában. „Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy konzulátuson keresztül megbizonyosodhassunk elnökünk, Nicolás Maduro biztonságáról és nyugalmáról” – fogalmazott.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára hétfőn a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína, vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

Hétfőn Randy Fine, a kongresszus egyik republikánus képviselője törvényjavaslatot terjesztett elő, amely

felhatalmazná az elnököt arra, hogy megtegyen minden szükséges lépést Grönland megszerzése érdekében, és így az az Egyesült Államok 51. szövetségi államává válna.

A kongresszus felsőháza, a szenátus ugyanakkor a héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely megkötné az elnök kezét az amerikai haderő külföldi bevetésében.

Külföld    Donald Trump szabad kezet kaphat, az amerikai hadsereg pedig pórázt

egyesült államok

hadsereg

donald trump

venezuela

olajszállító

tankhajó

